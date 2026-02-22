摩根大通承認國會山騷亂後關閉特朗普賬戶

中評社北京2月22日電／美國總統特朗普告摩根大通銀行的訴訟有了新進展。摩根大通日前承認，在2021年1月6日國會山騷亂後，這家美國大型銀行關閉了總統特朗普及其名下多家企業的銀行賬戶。



央視新聞報導，摩根大通前首席行政官丹·維爾克寧在本周提交的一份法庭文件中寫道：“2021年2月，摩根大通通知原告，其在摩根大通私人銀行和商業銀行持有的某些賬戶將被關閉。”據悉，這是摩根大通首次以書面形式承認在國會山騷亂事件後關閉過特朗普的賬戶。特朗普法律團隊發言人說，上述披露是“一項令人震驚的讓步”。



特朗普的律師1月22日向佛羅里達州一家法院提交訴狀，指控摩根大通及其首席執行官傑米·戴蒙，指控被告出於政治原因關閉原告相關賬戶，嚴重擾亂商業運營，並為此索賠至少50億美元。摩根大通稱這一訴訟毫無根據，該行不會因為政治或宗教原因關閉賬戶，關閉賬戶通常是因為法律、合規或監管風險。



佛州是特朗普現階段主要居住地。摩根大通正尋求將案件移送至紐約州，理由是涉案銀行賬戶設立於紐約州，且直至近期，部分關聯特朗普名下企業的商業運營也設在紐約州。



近年來，銀行關閉客戶賬戶或拒絕向客戶提供貸款等金融服務的做法成為極具政治爭議的話題。當年的奧巴馬政府曾施壓銀行停止向槍支商店和無抵押短期貸款的機構提供服務，保守派人士指責這種做法是對相關利益團體的歧視。



特朗普重返白宮後，美國的銀行業監管機構已採取措施，禁止銀行以“聲譽風險”為由拒絕向客戶提供服務。