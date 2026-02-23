伊朗：可能達成比2015年的伊核協議更好

伊朗外交部長阿拉格齊（資料圖片） 中評社香港2月23日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社22日報導，伊朗外長阿拉格齊當天在接受美國媒體採訪時表示，達成比2015年伊朗核問題全面協議“更好的協議”是可能的，他同時強調伊朗擁有和平利用核能的權利。



阿拉格齊在接受美國哥倫比亞廣播公司訪談節目採訪時發表上述言論。他表示，很可能於26日在瑞士日內瓦會見美國總統特使威特科夫，就核問題開啟新一輪談判。他說伊朗正在起草一份提案，準備提交給美方。他認為，伊朗和美國之間有可能迅速達成協議。



在被問及可能的新協議與2015年達成的伊核協議有何不同時，阿拉格齊表示，有可能達成“更好的協議”，與10年前相比，情況已經發生變化，而且有些內容可能會比當年的協議要好得多。



關於美方施壓要求伊朗停止鈾濃縮活動，阿拉格齊回應說，“鈾濃縮是我們的權利”，伊朗是《不擴散核武器條約》締約國，完全有權和平利用核能。他表示，鈾濃縮是伊美談判中的“敏感部分”，雙方瞭解彼此的立場和關切，可以找到解決方案。



關於美方是否利用軍事打擊威脅作為籌碼，阿拉格齊不予置評，他強調外交仍然是解決伊朗和美國之間“核僵局”的唯一途徑。



新華社報導，阿拉格齊還表示，伊美之間正在進行的談判完全圍繞核問題展開，“沒有其他議題”。



阿曼外交大臣巴德爾22日確認，美國和伊朗新一輪談判定於26日在瑞士日內瓦舉行。此前，美國和伊朗第二輪間接談判17日在日內瓦舉行。美伊官員在談判結束後均表示，儘管分歧仍存，但談判較上一輪取得進展，雙方同意繼續接觸。與此同時，美國近期在中東地區大規模集結兵力。美國總統特朗普

近日承認，他在考慮對伊朗進行“有限軍事打擊”。



2015年，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國、德國達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗限制自身核活動，換取聯合國、美國、歐盟解除對伊制裁。然而，2018年，特朗普政府單方面退出伊核協議，恢復並升級對伊單邊制裁。