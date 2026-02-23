“它經濟”升溫　“攜寵團聚”成過年新選擇

中評社香港2月23日電／在遼寧瀋陽一家餐廳，“00後”宋汝晴趁著春節假期和朋友們小聚。她的寵物狗“麥子”在餐廳專門提供的場地里自由玩耍。



“朋友特意挑了一個可以帶寵物就餐的地方，今年我們過年聚會，‘麥子’再也不用單獨在家里等著了。”宋汝晴說。



春節是闔家團圓的傳統節日。近年來，寵物正逐漸成為中國家庭的重要成員，與人們一起共赴團圓。



新華社報導，農曆春節前夕，“鏟屎官”玉玉特意選擇自駕回鄉，將寵物貓從廣東帶回了陜西。“我不捨得把它單獨留在外地。”玉玉說，“儘管耗時費力，中途要經常安撫，但能夠和它一起過年，我感到很滿足。”



在遼寧省鞍山市狀元訓犬基地，訓犬師們用指令訓練小狗學習坐臥行走，以便它們更好融入社會。訓犬師代宏靜介紹，不少主人在春節帶寵物探親訪友之前，會先讓它們來上課，把基本行為控制好。



近年來，中國“它經濟”持續升溫，寵物在越來越多人的生活中佔據著不可或缺的位置。《2026年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，2025年城鎮寵物（犬貓）數量達1.26億隻，消費市場規模達3126億元，預計2028年將達4050億元。



寵物經濟也正成為中國春節消費市場新增長點。“什麼值得買”平台數據顯示，今年該平台年貨節期間，寵物服飾、洗護美容、玩具商品交易額分別同比去年增長115.60%、40.35%和18.51%，寵物相關商品消費量創歷史新高。



為了讓“毛孩子們”更好過年，春節期間各式各樣的寵物服務應運而生。針對一些無法同主人返鄉的寵物，寵物寄養、餵養服務已成常態。在山東濟南，一家寵物店的十幾個寄養單間在春節前夕就幾乎訂滿，價格較平日有所上浮，而需求依舊火爆。寵物在這裡會入住帶監控的獨立單間，店家在春節期間還會提供公共區域陪玩等服務，確保它們身心愉悅。



清理耳朵、洗澡護毛、修剪美容……春節前夕，遼寧瀋陽市民姚琪不僅為寵物狗“串串”進行了一次專業的寵物美容，還特意為它線上訂購了一份寵物“年夜飯”。她說，春節就應該把每個家庭成員都安排得妥妥帖帖。



“寵物正成為不可或缺的家庭成員，寵物照護服務也逐步成為節日消費的常態組成部分，這體現出中國家庭的結構變遷，以及人們消費觀念的深度轉型。”復旦大學社會發展與公共政策學院教授張伊娜說，春節“它經濟”業態的升級，讓“寵物友好”不再只停留在理念層面，而是轉變為可觸可感的現實。