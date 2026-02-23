谷愛凌、李方慧摘得自由式滑雪U池金、銀牌

穀愛淩在第三輪比賽中（新華社） 中評社香港2月23日電／巍峨的雪山之間，兩面冉冉升起的五星紅旗在白雪藍天的映襯下更加奪目，在場的上百名中國觀眾齊聲高唱國歌，嘹亮的歌聲在利維尼奧山谷迴響。



22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧（U池）決賽在利維尼奧雪上公園落幕。中國選手谷愛凌衛冕成功，哈爾濱亞冬會冠軍李方慧摘得銀牌

。中國隊首次包攬該項目金、銀牌，中國代表團以5金4銀6銅創造冬奧會境外參賽歷史最好成績。



新華社報導，女子U池決賽是利維尼奧賽區最後一項比賽，原定於21日晚間舉行，因大雪推遲至22日。中國隊有4名選手闖入12人的決賽，為各參賽隊最多。決賽選手進行三輪滑行，取最好成績。中國隊的最大競爭對手是2025年世錦賽冠軍、英國名將佐伊·阿特金，她在資格賽排名第一。



首輪滑行，谷愛凌延續了自己本屆賽事中慢熱的特點，進入U池後第一個900度轉體落地有些踉蹌，速度損失較多，無奈放棄後續動作，僅得到30.00分。



正如谷愛凌在資格賽結束後所說，“好像我需要達到一定壓力門檻才能激發最佳狀態”。



她的最佳狀態在頗具壓力的第二輪被成功激發。一套動作行雲流水、瀟灑飄逸，包含兩個方向的900度轉體、兩個方向的720度轉體，穿插豐富的抓板動作，平均騰空高度3米，最高達3.8米。她憑藉這套高難度動作得到94.00分，一舉確定領先優勢。



在谷愛凌的高分壓力下，阿特金第二輪出現失誤。另一位中國選手李方慧同谷愛凌一樣在第二輪表現出色，高質量完成一套動作，得到91.50分，超越阿特金暫列第二位。



最後一輪，這三位選手都拿出了更加出色的表現。谷愛凌用最高騰空4米的一套動作將自己的得分推高至94.75分。李方慧依靠豐富的轉體和抓板得到93.00分。阿特金頂住兩位中國選手帶來的壓力，敢於挑戰難度動作，用92.50分刷新了自己的最好成績。三位選手排名不變，最終分獲金、銀、銅牌。



結束全部滑行後，谷愛凌與李方慧熱烈擁抱，兩位女孩為中國代表團再添兩枚獎牌！憑藉這1金1銀，中國代表團本屆冬奧會已獲得5金4銀6銅，超越溫哥華冬奧會的5金2銀4銅，創造冬奧會境外參賽歷史最好成績。同時15枚獎牌也追平了北京冬奧會上中國代表團的獎牌總數。



谷愛凌在兩屆冬奧會上獲得3金3銀共6枚獎牌，成為冬奧會自由式滑雪項目上，獲得金牌和獎牌數最多的運動員。



谷愛凌賽後表示：“能破這兩個紀錄是很特殊的，因為能拿一塊獎牌已經非常難了。我是參加了6次比賽，拿了6塊獎牌，百分之百拿牌率，真是不可思議。我對自己非常自豪，每天都不容易，我每天都在努力，每天都（努力）到極限，才能到這裡。”



其餘兩位中國選手也有亮眼表現。張可欣得到83.25分，位列第六；劉奕杉以71.75分位列第九。