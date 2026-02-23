關稅退款這筆賬　白宮怎麼算？

中評社北京2月23日電／當地時間2月22日，美國財政部長斯科特·貝森特在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，被主持人達娜·巴什追問著一個看似直接、卻難以直接回答的問題：既然最高法院已裁定特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大範圍“緊急關稅”缺乏授權，那麼此前收上來的巨額關稅款，退不退、怎麼退？



央視新聞報導，巧合的是，判決出爐後的這兩天，越來越多企業和行業組織迅速轉向“第二戰場”，即通過訴訟與程序性申報，搶在訴訟隊伍最前面要求退款。



雖然最高法院把“能不能征”這件事說清了，但對“怎麼還錢”卻並未明示，這也使得該問題成了目前華盛頓和華爾街都最敏感也最關注的焦點。



貝森特閃爍其詞“打太極”



貝森特當天在CNN接受採訪時強調兩點：第一，最高法院對總統依據IEEPA徵收關稅的權力做了“非常狹義”的解讀，但並沒有涉及退款問題；第二，案件已發回下級法院，因此退款“不是政府決定，而是由下級法院決定”。如果只看字面，這兩句話都有一定真實性，但若看整體效果，卻更像是一場有技巧的責任轉移。



首先看貝森特“說對”的部分。貝森特反復強調，最高法院這次並沒有就“退款怎麼操作”給出具體方案，退款問題將更多落到下級法院與執行部門的後續程序中。這一點在法律邏輯上確實站得住。因為最高法院的確只解決了一個核心問題：總統能否依據IEEPA加征如此大範圍、高稅率的關稅？答案是否定的。但判決並沒有寫明“財政部必須在某一限期內退還多少億美元”，也沒有設計任何具體退款流程，因此，貝森特在這點上並沒有說錯。



但問題在於，貝森特把“沒有談退款細則”包裝成“最高法院沒有真正觸及核心、只是狹義解讀、還要等下級法院幾周甚至幾個月”，這個“太極”就打大了。首先，這種說法容易讓觀眾誤以為：最高法院只是把球踢回去，IEEPA關稅的合法性還懸而未決。但實際上，最高法院把結論寫得非常明確：IEEPA不授權總統徵收關稅。其次，判決雖然把退款問題交給了下級法院，但執行退款的主體一定是海關、財政部等行政機關，法院最多是下命令、定原則，而不可能替政府打款做賬。最後，在司法實踐中，行政部門完全可以主動制定退款方案、與企業和解，或者相反，通過程序戰術實現拖延或上訴，把賬拖個幾年，這些選擇都是真實存在的政策工具，而不是法院說了算、政府只能被動聽令。



還有一個更現實的“迴避點”：貝森特在鏡頭前把退款說成“不是關鍵問題”，這其實是在把政治風險與財政風險同時後推。因為一旦承認“應該退”，接下來就會面臨三個更尖銳的問題：退給誰？退多少（含不含利息）？退款的錢從哪裡出？這些都不是一句“等法院”就可以遮過去的。當天，多家媒體引述貝森特接受採訪時的表述，稱“退款由下級法院處理”，這與其說是法律判斷，不如說是政治姿態，即在不承諾的前提下，把主動權留給時間。



其實，貝森特幾天前在另一場採訪中，就已經把大規模退款稱為“終極企業福利”，暗示了不願意退錢的政策立場。今天又用“法院決定”來回應媒體追問，很難不被解讀為一種刻意淡化行政責任、同時對企業和國會施壓的政治話術。對市場和企業而言，這種態度傳遞出的信號是：退款在法律上有機會，但在政治上很不受歡迎，短期內不要指望財政部主動打開錢包。

