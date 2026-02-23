韓國地方選舉百日倒計時　李在明迎“大考”

中評社北京2月23日電／韓國新一屆地方選舉22日進入100天倒計時，各政黨正加緊備戰以爭取選民支持。這場選舉被視為韓國總統李在明執政以來的首場“大考”，其所屬的執政黨共同民主黨能否在選舉中獲勝成為外界關注焦點。



新華社報導，韓國地方選舉為每四年一次，選出道、特別市、廣域市和市、郡、區自治政府的領導人，以及各級地方自治區域的教育監、教育議員和地方議會議員。新一屆地方選舉定於6月3日舉行，同時將進行國會議員補選。根據相關規定，公職人員如果參選，必須在3月5日前辭職；國會議員若要參選，則須在5月4日前辭職。



共同民主黨事務總長趙承來22日在記者會上說，該黨計劃在4月中旬前完成黨內初選，以使參選人在登記日前有一個月左右時間進行競選宣傳。他同時呼籲選民將與前總統尹錫悅相關的“無能者”趕下台。



據韓國媒體報導，共同民主黨前黨首、前國會議員宋永吉經歷政治資金風波被宣告無罪後，正計劃重返該黨；總統府青瓦台發言人金南俊（音譯）近期辭職，據信正考慮參選。



在國會議員補選中，仁川桂陽乙區的席位之爭預計將成為“焦點戰”，該席位先前歸屬李在明。外界預計，隨著更多國會議員選擇參加地方選舉，補選席位數量可能進一步增加。



在2022年6月舉行的上一屆地方選舉中，當時執政的國民力量黨獲勝，贏得多數道、市、郡、區等各級政府的負責人職位，包括首爾市長、釜山市長、仁川市長等要職。



共同民主黨能否憑借高支持率贏得新一屆地方選舉，受到韓國媒體廣泛關注。民調機構“蓋洛普韓國”發布的最新民調結果顯示，共同民主黨支持率為44%，為最大在野黨國民力量黨的兩倍。李在明人氣同樣處於高位，支持率為63%。



近期，國民力量黨內部紛爭不斷。該黨25名現任和前任地方分支機構負責人21日發表聯合聲明，要求黨首張東赫立即辭職，原因是其拒絕與尹錫悅切割。張東赫的支持者對此堅決反對，黨內分裂加劇。



韓國媒體分析，受戒嚴風波和尹錫悅彈劾事件影響，國民力量黨在這場選舉中選情吃緊。張東赫上月公布黨內改革方案，希望在本月更改黨名，以重塑該黨形象。不過，國民力量黨高層22日舉行會議後決定，因時間緊迫，將在地方選舉結束後再討論更改黨名事宜。