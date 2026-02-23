商務部：正評估美高院裁決反對單邊加征關稅

中國商務部。(資料圖片) 中評社香港2月23日電／美國聯邦最高法院上星期五（2月20日）裁定美國特朗普政府的關稅政策違憲，中國商務部對此回應時表示，正全面評估相關裁決，但強調中國一向反對單邊加征關稅，並敦促美國取消相關措施。



中國商務部發言人星期一（23日）在官網就美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果答記者問時說，中國正對相關內容和影響進行全面評估。



發言人指出，中國一貫反對各種形式的單邊加征關稅措施，反復強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美國對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益。



發言人說，事實反復證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中國敦促美國取消對貿易夥伴加征的單邊關稅措施。



發言人稱，中國也注意到美國正準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加征的關稅，北京將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。



美國聯邦最高法院星期五裁定大規模對等關稅政策違憲後，總統特朗普當晚簽署行政令，向全球貿易夥伴徵收10%關稅取而代之，隔天（21日）再宣布將稅率上調至法律允許的15%上限。



分析認為，特朗普政府接下來尋求通過其他法律依據繼續徵收關稅，恐怕會造成更多不確定性，讓商業環境更不明朗，貿易夥伴與華府的談判也可能更混亂。



最新宣布的15%稅率，對各國的直接衝擊喜憂參半。英國、澳大利亞等國，也包括新加坡，新稅率實際上高於此前談成的10%基準關稅稅率。對於此前面臨美國高額關稅的中國（20%）、越南（20%）、印度（18%）和巴西（50%）等國家而言，新稅率則顯著較低。