韓國巴西元首商定升級雙邊關係

中評社香港2月23日電／韓聯社報導，韓國總統李在明23日在首爾總統府青瓦台同到訪的巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦舉行會談，雙方商定升級雙邊關係。



報導指出，兩位領導人在會談結束後發表聯合新聞公報，介紹會談成果。公報指出，雙方決定將雙邊關係提升至戰略夥伴關係水準，併為此

簽署“戰略夥伴關係四年行動計劃”。兩位元首表示，將把該行動計劃視為在政治、經濟、實質性合作、民間交往等多個領域引領兩國關係發展的路線圖。

雙方商定，將基於互信，爭取為推動韓國與南方共同市場（MERCOSUR）簽署貿易協定共同尋找突破口。其間，韓方與南方共同市場多次進行貿易協定談判，但就貨物貿易市場開放等關鍵問題未能縮小意見分歧，相關談判未能取得顯著進展。李在明向巴方說明雙方儘快重啟相關談判的必要性，盧拉也對韓國與南共市簽署貿易協定刻不容緩表示認同。



韓巴兩國以此次元首會談為契機共簽署涉及中小企業、衛生、農業等領域的10份合作諒解備忘錄（MOU）和協議，雙方還商定將在太空、軍工、航空等未來產業領域加強合作。據介紹，兩位元首還就稀土類等關鍵礦產合作方案交換意見。盧拉在會談上表示，巴西稀土類資源蘊藏量世界第一，鎳蘊藏量也相當可觀，歡迎韓國企業對巴西關鍵礦產項目進行投資。



此外，雙方決定就地區及國際安全局勢保持緊密溝通，並一致認為韓半島和平對東北亞乃至全球和平產生深遠影響。李在明說，韓方闡明將努力重啟韓朝對話與合作，進而開創和平共處、共同發展的未來。韓方願與巴方一道，共同捍衛韓半島乃至全球和平。