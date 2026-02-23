外電：美高院關稅裁決　中國印度等國成贏家

中評社香港2月23日電／美國最高法院上星期五（20日）裁定特朗普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加征關稅逾越總統權限，構成違憲後，中國、印度和巴西等國家對美出口商品的關稅稅率隨之下降。



彭博社報導，隨著美國聯邦最高法院上周裁定美國特朗普政府的關稅政策違憲，那些曾遭關稅衝擊最嚴重的國家，包括中國、印度等國，如今反而成為最大的受益者。



特朗普之後在高院裁決後宣布10%新關稅；不到24小時後，他在上星期六（21日）又宣布將稅率上調至法律允許的15%上限，並且立即生效。但彭博經濟研究測算，這將使平均實際關稅稅率約為12%，為4月推出“解放日”關稅以來的最低水平。



摩根士丹利經濟學家稱，對亞洲而言，加權平均關稅稅率預計將從20%降至17%，其中針對中國商品的平均關稅稅率將從32%降至24%。不過，這一緩解可能只是短暫現象，因為特朗普政府正尋求通過對特定行業及特定經濟體加征關稅，重新構建其關稅體系。



不過，由經濟學家阿希亞（Chetan Ahya）領銜的摩根士丹利團隊在一份報告中寫道：“關稅與貿易緊張局勢的不確定性高峰已經過去”。



彭博社報導認為，這項新的全面徵稅措施實際上重塑了美國貿易夥伴之間的競爭環境。對中國等國家而言，此前法院已裁定以芬太尼問題為由加征的10%關稅無效，使其出口所面臨的關稅壓力有所減輕。



相較之下，英國和澳大利亞等經濟體則成為受挫一方，它們此前在舊有的“互惠”關稅框架下談判爭取到10%的較低稅率。



美國高級官員正敦促包括歐盟和日本在內的夥伴履行此前談判中作出的承諾。同時，美國也希望延續與中國達成的一年期“停火”安排，特朗普計劃近期訪問北京。



中國商務部發言人星期一（23日）在官網就美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果答記者問時說，中國正對相關內容和影響進行全面評估。發言人指出，中國一貫反對各種形式的單邊加征關稅措施，反復強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美國對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益。



發言人稱，中國也注意到美國正準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加征的關稅，北京將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。



美國貿易代表格裡爾星期天（2月22日）接受福克斯新聞採訪時說：“我們希望確保中國正在履行協議中的責任……這意味著他們（中國）必須繼續購買承諾採購的產品。”



此前也因芬太尼問題面臨加征關稅的加拿大和墨西哥同樣成為受益者，相關關稅如今已不再適用；彭博經濟研究分析師在一份報告中分析，若《美墨加貿易協定（USMCA）》下的豁免安排繼續維持，兩國將處於“非常有利的地位”。



彭博社報導也提到，新的15%關稅安排使此前適用10%稅率的國家反而處於不利位置，澳洲和英國正是如此。同時，那些此前出口商品適用15%稅率水平的國家，例如日本，如今也失去了優勢。



儘管法院裁決為局勢增添了新的不確定性，但分析人士稱，過去一年全球貿易展現出的韌性，以及整體平均關稅水平變化幅度有限，意味著短期衝擊可能相對有限。