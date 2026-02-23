月22日，旅客在哈爾濱火車站乘坐動車組列車出行。新華社 中評社北京2月23日電／中國國家鐵路集團有限公司消息，2月23日正月初七是春節假期最後一天，全國鐵路迎來返程客流最高峰，預計發送旅客1850萬人次，計劃加開旅客列車2297列。2月22日，全國鐵路發送旅客1827.7萬人次，連續3天保持在1500萬人次以上，運輸安全平穩有序。



截至2月23日8時，鐵路12306（含網站、客戶端等）已累計發售春運期間火車票3.39億張。從預售情況來看，23日主要熱門出發城市有廣州、北京、成都、武漢、重慶、西安、鄭州、上海、杭州、南昌；主要熱門到達城市有北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、西安、重慶、鄭州；南寧至廣州、北京至上海、武漢至上海、瀋陽至北京、深圳至香港、武漢至深圳、西安至成都、南昌至上海、武漢至廣州、太原至北京等熱門區間客流相對集中。



各地鐵路部門多措並舉應對返程客流高峰，加大運力投放，落實便民利民惠民舉措，全力保障旅客平安順利返程。國鐵太原局集團公司太原南、大同南等客流較大車站動態增加進出站安檢、驗票通道，減少旅客排隊等候時間。國鐵武漢局集團公司各車站在進出站口、扶梯口等重點部位鋪設防滑墊、設置提示牌，安排專人引導防護，保障旅客乘降安全。國鐵上海局集團公司加開旅客列車605列，杭州東站引入AI助手“杭小東”，為旅客提供出行方案。國鐵烏魯木齊局集團公司加開旅客列車36列，安排23列動車組列車重聯運行。