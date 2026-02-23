瑞銀：金價挑戰6200美元　三大推手

黃金將極度稀缺？（新華社 資料圖片） 中評社香港2月23日電／美國最高法院裁定推翻美國總統特朗普提出的全球關稅措施，特朗普隨即強勢回應，宣布簽署行政命令，對全球商品統一課徵 15% 關稅。關稅政策突生變數，在避險情緒升溫下，金價每盎司一舉突破5100美元關卡，顯示投資人對未來經濟與貿易局勢的憂慮明顯加深。



《Investing.com》報導，瑞銀集團近日在最新《全球觀點》報告中，大幅上調黃金長期目標價至每盎司6200美元，為市場投下震撼彈。此舉不僅是數字上的調整，更象徵對全球資產配置邏輯的重新評估。



據中時新聞網援引報導，瑞銀報告指出，黃金正邁向“極度稀缺”的新階段，供需結構的轉變將深刻影響未來數年的價格走勢，預估至2028年全球將有約80座金礦陸續耗盡產能，而新礦開發進度卻明顯落後，難以彌補缺口。



此外，地緣政治風險亦成為重要推手，中東局勢升溫，美國大規模軍事部署，使市場避險情緒急速升高，資金在不確定環境下往往流向能對抗系統性風險的資產，黃金自然受惠。



再者，聯儲局啟動寬鬆週期的預期升溫，實質利率走低、美元轉弱，降低持有黃金的機會成本，也進一步提升其配置吸引力，需求面更創下歷史新高，預估2025年全球黃金需求將首度突破5000公噸。



綜合地緣政治、央行增持與投資需求等因素，瑞銀認為黃金已從傳統避險工具，轉為動盪年代中的戰略核心資產，並預期金價今年年中有機會挑戰6200美元。