劉宗夏：澤倫斯基的哀嘆，台灣應該要警惕

中評社香港2月24日電（作者 劉宗夏）烏克蘭總統澤倫斯基，在出席慕尼黑安全會議時發表演說時，表達擔心美國過於頻繁的要求烏克蘭讓步，這是小國在以大國政治主導下國際現實的悲哀，但會走到今天這個處境，也是烏克蘭當初過於信任所謂“民主盟友”的支持，到今天，烏克蘭的處境還是台灣很好的借鏡。



台灣相對烏克蘭是幸運的！我們還有時間跟空間防止自己陷入那樣的絕境，但首先我們要認識到國際大國的利益至上的現實，台灣不要以為西方的民主盟友會為台灣無條件的付出，當表面的民主價值碰到真正的利益衝突時，利益還是優先的。



當特朗普領導的美國不想再為了烏克蘭燃燒自己的資源，自然就會一再的要求烏克蘭讓步，希望早日結束這場戰爭，現在的烏克蘭沒有選擇，只能看美國臉色，因為當初你就把命運交在你以為堅實可靠的民主盟友手中。



我們可以反推台灣，民進黨政府跟美國有共同抗中的利益，所以表面在政治上是緊密合作，在產業方面，美國指揮台灣把高階晶片製程不斷分散移往海外，台灣還要負責幫美國建立先進製程半導體供應鏈，而在國防方面，台灣對於美國指導的軍事採購也很難有自主權。



表面上是美國跟民進黨的政治利益結合，但實質就是以美國利益至上為最高指導原則，而台灣又剛好在抗中第一排，隔著台灣海峽跟大陸相望，萬一未來不幸真的跟對岸發生實質軍事衝突，美國會無條件的支持台灣嗎？



美國如果認為跟大陸直接軍事衝突代價過高，到時候美國會不會逼著台灣讓步，犧牲台灣的利益呢？當然會！這陣子特朗普政府的作風大家都看得很清楚，雖然抗中是他們的戰略大方向，但是碰到有實力的對手，美國是會避免直接衝突的。

