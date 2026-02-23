美國內各方圍繞關稅角力仍將持續

中評社北京2月23日電／美國最高法院日前公佈裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》沒有授權總統徵收大規模關稅。美國最高法院關稅終裁公佈後，各方有何反應？美國內各方圍繞關稅政策的博弈將走向何方？



各方有何反應



新華社報導，美國總統特朗普2025年年初重返白宮後，多次援引《國際緊急經濟權力法》推出大規模關稅。去年4月，美國5家小企業和12個州分別就此對聯邦政府發起訴訟。在最高法院裁決之前，下級法院已裁定政府一攬子關稅政策違法。



美國最高法院20日以6比3的結果裁決大規模關稅政策違法。首席大法官約翰·羅伯茨代表多數派大法官撰寫的意見書說，國會在授權他人行使關稅權力時會明確規定並加以嚴格限制，而《國際緊急經濟權力法》中並無此類關稅權力授權。



特朗普當天在新聞發佈會上說，他對最高法院的裁決“深感失望”。另一方面，美國會參議院民主黨領袖查克·舒默等人表示，最高法院裁決是“重大勝利”。同時，美國國內民主黨與商界要求退還關稅的呼聲高漲。



歐盟在裁決公佈後呼籲美方維持“貿易關係的可預測性”。歐盟委員會發言人奧洛夫·吉爾在聲明中說，歐盟等待美方“明確將採取哪些措施來回應裁決”。德國工商總會發表聲明說，美國再度肆意啟動新關稅可能會更困難。



加拿大對美最高法院的裁決表示歡迎。加拿大政府負責加美貿易的部長多米尼克·勒布朗在社交媒體上說，這一裁決進一步支持加方長期以來的立場，即美方根據《國際緊急經濟權力法》加徵關稅“毫無道理”。



共同社報導，日本政府高度警惕對美出口出現混亂，正向美方確認詳細信息。巴西副總統兼發展、工業與貿易部長阿爾克明表示，裁決“對巴西非常重要”，對後續發展持謹慎態度。

