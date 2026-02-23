特朗普不解：為什麼伊朗還不“投降”？

中評社北京2月23日電／新華社報導，美國總統特使威特科夫22日接受福克斯新聞頻道採訪時稱，美國總統特朗普很好奇，儘管華盛頓不斷加強在西亞的軍事力量，為什麼伊朗還未“投降”。伊朗外交部長阿拉格齊22日就此發文回應說：“想知道我們為什麼不投降嗎？因為我們是伊朗人。”另有伊朗匿名高級官員向外媒透露，伊朗願作出讓步，換取美國承認其和平利用核能的權利並解除對伊制裁。



另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社22日報導，伊朗總統佩澤希齊揚日前在社交媒體發文說，伊朗致力於維護地區和平與穩定。“我們將繼續密切關注美國的行動，並為任何可能的情況做好一切必要的準備。”



有伊朗匿名官員22日告訴路透社，為促成伊美達成核協議，伊方願認真考慮作出一定讓步，包括將現有最高豐度濃縮鈾的一半送至國外，稀釋另一半，並參與創建一個民用鈾濃縮區域聯營體，以此換取美方承認伊朗“和平鈾濃縮權”並解除對伊經濟制裁。



這名官員還說，上一輪談判中，伊朗和美國在美國解除對伊制裁的“範圍和機制”方面存在分歧，“雙方應就解除制裁達成一個合理時間表”。



阿曼外交大臣巴德爾22日確認，美國和伊朗新一輪談判定於26日在瑞士日內瓦舉行。此前，美國和伊朗第二輪間接談判17日在日內瓦舉行。美伊官員在談判結束後均表示，儘管分歧仍存，但談判較上一輪取得進展，雙方同意繼續接觸。與此同時，美國近期在中東地區大規模集結兵力。美國總統特朗普近日承認，他在考慮對伊朗進行“有限軍事打擊”。



據美國《紐約時報》22日報導，特朗普已告訴其顧問，他“傾向於在未來數日（對伊朗）進行初步打擊”，然後在未來數月發動一場更大規模的軍事打擊，迫使伊朗“屈服”並按美方要求達成協議。



報導援引特朗普政府內部知情人士的話說，儘管尚未作出最終決定，但特朗普傾向於在未來數日對伊朗進行初步打擊，借此向伊朗領導人表明，伊朗方面必須同意放棄製造核武器的能力。特朗普正在考慮的打擊目標範圍廣泛，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊總部、伊朗核設施和彈道導彈等。

