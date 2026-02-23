中共中央、國務院向中國冬奧代表團致賀電

2月22日，中國體育代表團在冬奧會閉幕式上入場。新華社 中評社北京2月23日電／2026年2月23日，中共中央、國務院向第25屆冬奧會中國體育代表團致賀電，祝賀中國代表團取得境外參加冬奧會歷史最好成績，實現了運動成績和精神文明雙豐收。賀電全文如下：



中共中央 國務院



致第25屆冬奧會中國體育代表團的賀電



中國體育代表團：



在第25屆冬季奧林匹克運動會上，我國冰雪健兒勇奪5枚金牌、4枚銀牌、6枚銅牌共15枚獎牌，取得我國境外參加冬奧會歷史最好成績，實現了運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和 人民贏得了榮譽。黨中央、國務院向你們表示熱烈祝賀和親切慰問！



在本屆冬奧會上，你們牢記黨和人民囑托，大力弘揚中華體育精神、北京冬奧精神、奧林匹克精神，同心同力、奮勇爭先，展示了頑強的作風和高超的技能，展現了中國體育昂揚奮進的良好精神面貌。你們同世界各國各地區運動員公平競爭、友好交流、增進友誼，再一次向世界展示了新時代中國力量、中國精神、中國形象，進一步激發了海內外中華兒女的愛國熱情和奮鬥精神。



希望你們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，錨定建設體育強國目標，牢記為國爭光使命，不斷攀登世界冰雪運動新的高峰，鞏固和擴大“帶動三億人參與冰雪運動”成果，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的貢獻。



中共中央



國務院



2026年2月23日