多方關注對美貿易不確定性

中評社北京2月23日電／美國最高法院日前公佈裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》未授權總統徵收大規模關稅。此後，美國總統特朗普宣佈將對來自所有國家和地區的商品加徵15%的關稅，令全球貿易不確定性再度上升。歐盟、日本等美國主要貿易伙伴回應，正等待美方明確相關信息。在美國國內，商界要求退還關稅的呼聲持續高漲。



新華社報導，歐盟委員會22日發表聲明說，希望美方遵守與歐盟達成的貿易協議。“作為美國最大貿易伙伴，歐盟期待美國履行聯合聲明中的承諾。”歐盟委員會重申，希望美方明確將採取哪些措施回應裁決。



歐洲央行行長拉加德接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時說，各方應警惕商業風險，企業需要“可預測性”，而不是“法律鬥爭”。任何新的關稅計劃都必須有清晰界定。



德國工商界對美最高法院裁決持觀望態度。德國機械設備製造業聯合會發表聲明說，“裁決是重要的”，但目前其實際影響仍難以判斷，這也增加了企業“持續面臨的不確定性”。



加拿大對裁決表示歡迎。加拿大安大略省省長道格·福特在社交媒體上發文說，這一裁決是“重要勝利”，但鬥爭還將繼續，“我們需要密切關注白宮的後續反應”。



澳大利亞貿易與旅遊部長唐·法雷爾說，澳方正在“評估裁決的影響”，澳方支持自由和公平的貿易，一貫反對“不公正的關稅”。



共同社報導，日本政府高度警惕對美出口出現混亂，正向美方確認詳細信息。韓聯社報導，韓國產業通商資源部長官金正官23日表示，韓方將繼續與美國進行磋商，維護兩國之間的“利益平衡”。



美最高法院關稅裁決致使印度與美國的貿易協議前景產生變數。路透社援引印度貿易部人士的話報導，印度貿易談判代表團已推遲前往華盛頓，具體日期待定。本月早些時候，白宮公佈美國與印度達成的臨時貿易協議框架。印度官員當時透露，雙方計劃3月簽署正式貿易協議。

