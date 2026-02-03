快評：鄭麗文新春喊話　提振國民黨士氣

國民黨主席鄭麗文昨天出席黨內團拜。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／國民黨23日上午舉行新春團拜，黨主席鄭麗文致詞時表示，開工即開戰，年底戰鬥團隊全面就位，要力拚年底大選“全壘打”。近期國民黨在部分縣市的初選出現紛擾、又受到一些民調數據影響，鄭麗文新春喊話，有助提振國民黨士氣。



昨天是春節連假後的開工日，國民黨照往例舉辦新春團拜，由鄭麗文主持，副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍、張榮恭，前主席吳伯雄、前副主席林豐正、林政則和“立院”黨團總召傅崐萁與多位藍委出席，現場充滿互道恭喜的熱鬧聲。



鄭麗文致詞、及隨後接受媒體訪問時主要提到4點：1，期盼新年兩岸迎來和平溫暖的春天，年底選舉要全面大贏；2，澄清“親中遠美”路線造成黨內焦慮，指是有人刻意製造，根本不是事實；3，黨內提名順利，在年前都有非常多的進度，過完年後，很快就會正式在中常會進行提名作業；4，有關對美軍購，國民黨會積極主導。



本月初美麗島電子報公布民調，指鄭麗文的信任度相對於她初上任時有所下降，低於國民黨的好感度，反感度則大幅上升，也高於國民黨的反感度。除夕夜，鄭麗文出席法鼓山祈福活動，當鐘聲敲到第106響時，鄭麗文手中握著的紅繩出現抖動。鄭麗文與國民黨現況深受關注。



鄭麗文昨天的致詞及對媒體的答問，既是精神喊話，也是下逹動員令。年底的縣市長選戰是硬仗，國民黨要從台灣頭到台灣尾揮出“全壘打”，並不容易，眼下最緊要的是推進尚未完成初選的縣市的黨內提名，穩定軍心，提振士氣，讓戰鬥團隊全面就位。