委內瑞拉代總統任命前反對派成員為副外長
http://www.CRNTT.com
2026-02-24 09:04:38
中評社香港2月24日電／委內瑞拉代總統德爾西·羅德里格斯23日調整外交部高層人事，任命前反對派成員奧利弗·布蘭科為分管北美和歐洲事務的副外長。
新華社報導，羅德里格斯在社交媒體上宣布這一任命。她還新任命了分管亞洲、中東和大洋洲事務的副外長，分管拉丁美洲事務的副外長，以及分管國際傳播的副外長。
委內瑞拉外長希爾1月9日發布政府公報說，美國國務院已派遣外交官代表團赴委內瑞拉，開展與外交職能相關的評估工作。公報還說，委內瑞拉政府決定與美國政府啟動“探索性外交”進程。
