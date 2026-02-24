金正恩：未來五年朝鮮經濟循序漸進質量發展

中評社香港2月24日電／據朝中社24日報導，朝鮮勞動黨第九次代表大會23日召開會議，朝鮮勞動黨總書記金正恩在會上說，未來五年是朝鮮經濟“穩定鞏固化階段、循序漸進的質量發展階段”。



新華社援引報導，金正恩說，大會現在所剩主要日程是各領域今後五年計劃的制訂工作以及對其結果的議決。大會的主要成就取決於如何指定今後五年工作方向，如何為確保各領域達成目標進行的研究、討論等工作。