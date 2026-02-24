】 【打 印】 
朝鮮勞動黨選出新一屆中央政治局常委
　　中評社香港2月24日電／）據朝中社24日報導，朝鮮勞動黨第九屆中央委員會第一次擴大全會23日在黨中央委員會本部舉行，選舉產生以朝鮮勞動黨總書記金正恩為首的新一屆中央委員會政治局常務委員會和政治局。

　　朝中社發布的會議公報顯示，朝鮮勞動黨新一屆中央政治局常委分別為：金正恩、朴泰成、趙甬元、金才龍、李日煥。

　　新華社援引報導，全會選舉黨中央委員會書記並組成書記局。全會還選舉產生黨中央軍事委員會和黨中央檢查委員會。

