黃偉綸：預算案交代宏褔苑長遠居住撥款詳情

黃偉綸在一個電台節目表示，宏福苑長遠居住安排的撥款，明日公布的預算案會有相關詳情。 中評社香港2月24日電／香港財政司副司長黃偉綸表示，政府提出大埔宏福苑長遠居住安排，社會可以清楚瞭解有關計劃的角度，從當局角度看，今次的安排“夠快”、“人性化”及“有得揀”。但他說，明白不是每名宏福苑居民都接受，因此接下來要交由解說專隊再接觸業主及居民，瞭解他們的意願。



香港電台報導，黃偉綸在一個電台節目表示，宏福苑長遠居住安排的撥款，明日公布的預算案會有相關詳情。如果業主接受方案，5月至6月便可簽署臨時買賣合約，在處理好樓契方面的手續後，期望今年第3季可給予業主金錢。



被問到有評論認為宏志閣日後會成為“孤島”，黃偉綸表示，目前的方案未能涵蓋宏志閣，考慮到這幢大廈的單位基本上完好，當局需要尊重私有產權。如果宏志閣的業主有一定共識，例如大約一半左右都希望政府開放目前的方案予他們，當局樂意討論。但如果很多業主決定住在原來的單位，當局亦要尊重這幢樓宇可能長期存在。他強調，解說專隊會逐一聯絡宏志閣的業主，對方可能要多一點時間考慮，因此沒個所謂的“死線”。



房屋局局長何永賢在同一節目說，早前收集到的宏福苑居民問卷調查顯示，當中1180戶表示對政府的資助出售單位有興趣，當局目前建議的10個項目共提供3900個單位，是需求的3倍有多，選擇很多。她又指出，業主取得現金後，亦可考慮私人市場或居屋二手市場。



何永賢強調，當局在宏福苑長遠居住安排上“用盡心機”，包括在現有“綠置居2025”及“居屋2025”抽出2000個單位，同時也預留7000多個單位予其他有興趣購買居屋的人士，做好平衡，照顧所有市民對房屋的需求。