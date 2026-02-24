中方再出手　“20家日本實體”列入黑名單

|
中評社香港2月24日電／中國商務部24日宣布最新制裁“20家日本實體列入出口管制管控名單”，包含三菱重工、川崎重工等公司入列。中國禁止出口經營者向該20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於內地兩用物項轉移或提供予該20家實體；同時正開展相關活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。
|
|中國商務部（資料相）
據《央視新聞》報導，中國商務部24日宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將三菱造船株式會社等，參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單。
自從去年日本首相高市早苗喊出“台灣有事”後，中日關係急轉直下，中國已陸續取消部分航班，呼籲中國人不要赴日旅遊。
出口管制管控名單包括：
1.三菱造船株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co.）
2.三菱重工航空發動機株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines， Ltd.）
3.三菱重工海洋機械株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery ＆ Equipment Co.， Ltd.）
4.三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Engine ＆ Turbocharger， Ltd.）
5.三菱重工海事系統株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems， Ltd.）
6.川崎重工航空宇宙系統公司（Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company）
7.川重岐阜工程株式會社（KAWAJU Gifu Engineering Co.， Ltd.）
8.富士通防衛與國家安全株式會社（Fujitsu Defense ＆ National Security， Ltd.）
9.IHI原動機株式會社（IHI Power Systems Co.， Ltd.）
10.IHI主要金屬株式會社（IHI Master Metal Co.， Ltd.）
11.IHI噴氣機服務株式會社（IHI Jet Service Co.， Ltd.）
12.IHI宇航株式會社（IHI Aerospace Co.， Ltd.）
13.IHI航空製造株式會社（IHI Aero Manufacturing Co.， Ltd.）
14.IHI宇航工程株式會社（IHI Aerospace Engineering Co.， Ltd.）
15.日本電氣網絡傳感器株式會社（NEC Network and Sensor Systems， Ltd.）
16.日本電氣航空宇宙系統株式會社（NEC Aerospace Systems， Ltd.）
17.日本海洋聯合株式會社（Japan Marine United Corporation）
18.JMU防務系統株式會社（JMU Defense Systems Co.， Ltd.）
19.防衛大學（National Defense Academy of Japan）
20.日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）