中方再出手　“20家日本實體”列入黑名單
http://www.CRNTT.com   2026-02-24 11:14:39


中國商務部（資料相）
　　中評社香港2月24日電／中國商務部24日宣布最新制裁“20家日本實體列入出口管制管控名單”，包含三菱重工、川崎重工等公司入列。中國禁止出口經營者向該20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於內地兩用物項轉移或提供予該20家實體；同時正開展相關活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

　　據《央視新聞》報導，中國商務部24日宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將三菱造船株式會社等，參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單。

　　自從去年日本首相高市早苗喊出“台灣有事”後，中日關係急轉直下，中國已陸續取消部分航班，呼籲中國人不要赴日旅遊。

　　出口管制管控名單包括：

1.三菱造船株式會社（Mitsubishi　Heavy　Industries　Shipbuilding　Co.）
2.三菱重工航空發動機株式會社（Mitsubishi　Heavy　Industries　Aero　Engines，　Ltd.）
3.三菱重工海洋機械株式會社（Mitsubishi　Heavy　Industries　Marine　Machinery　＆　Equipment　Co.，　Ltd.）
4.三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社（Mitsubishi　Heavy　Industries　Engine　＆　Turbocharger，　Ltd.）
5.三菱重工海事系統株式會社（Mitsubishi　Heavy　Industries　Maritime　Systems，　Ltd.）
6.川崎重工航空宇宙系統公司（Kawasaki　Heavy　Industries　Aerospace　Systems　Company）
7.川重岐阜工程株式會社（KAWAJU　Gifu　Engineering　Co.，　Ltd.）
8.富士通防衛與國家安全株式會社（Fujitsu　Defense　＆　National　Security，　Ltd.）
9.IHI原動機株式會社（IHI　Power　Systems　Co.，　Ltd.）
10.IHI主要金屬株式會社（IHI　Master　Metal　Co.，　Ltd.）
11.IHI噴氣機服務株式會社（IHI　Jet　Service　Co.，　Ltd.）
12.IHI宇航株式會社（IHI　Aerospace　Co.，　Ltd.）
13.IHI航空製造株式會社（IHI　Aero　Manufacturing　Co.，　Ltd.）
14.IHI宇航工程株式會社（IHI　Aerospace　Engineering　Co.，　Ltd.）
15.日本電氣網絡傳感器株式會社（NEC　Network　and　Sensor　Systems，　Ltd.）
16.日本電氣航空宇宙系統株式會社（NEC　Aerospace　Systems，　Ltd.）
17.日本海洋聯合株式會社（Japan　Marine　United　Corporation）
18.JMU防務系統株式會社（JMU　Defense　Systems　Co.，　Ltd.）
19.防衛大學（National　Defense　Academy　of　Japan）
20.日本宇宙航空研究開發機構（Japan　Aerospace　Exploration　Agency）

