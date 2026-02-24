特朗普威脅各國　日本警告不要背棄貿易協議

特朗普警告各國不要背棄近期與美國達成的貿易協定。（網絡截圖） 中評社香港2月24日電／美國總統特朗普警告各國不要背棄近期與美國達成的貿易協定，否則他將根據不同的貿易法，向這些國家徵收更高關稅，並可能對交易夥伴徵收許可費。



特朗普在旗下社交平台發出多條帖文，警告各國別“玩把戲”，指儘管聯邦最高法院裁定他引用《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅無效，但法院的裁決確認他有權動用其他法律，以更有力、更具威懾性的方式合法徵收關稅。



美國貿易代表辦公室就特朗普的計劃作出回應。



美國聯邦最高法院日前裁定特朗普引用1977年《國際緊急經濟權力法》加徵關稅不合法。特朗普當晚即簽署行政令，引用另一條貿易法，向全球徵收10％的新關稅，不到24小時又將稅率上調至法律容許的15％上限。



日本警告美國不要背棄貿易協議



《彭博》報道，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正在與美國商務部長盧特尼克通電話時警告，美國在推出任何新的關稅措施時，都不應令日本的處境較去年達成的美日貿易協定更加不利。



根據聲明，赤澤亮正與盧特尼克同意加強美日兩國更緊密合作，以確保日本的5，500億美元投資機制下各項計劃能夠迅速實施。兩人又重申，日本與美國將繼續本著誠意，迅速落實已達成的貿易協議。