春節假期中國鐵路累計發送旅客1.21億人次

中評社香港2月24日電／記者24日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，春節假期（臘月二十八至正月初七），全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，國家鐵路累計發送貨物8538萬噸，較去年春運同期分別增長11.5%、0.5%，為廣大人民群眾平安有序溫馨出行和假日經濟平穩運行提供了有力支撐。



新華社報導，客運方面，2月15日（臘月二十八）至2月23日（正月初七），鐵路探親流、務工流、旅遊流交織叠加，客流保持高位運行，全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，日均1341萬人次，其中2月23日（正月初七）發送旅客1873.3萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高；日均開行旅客列車12380列，節前節後客流高峰期在京廣、京滬、滬昆、京哈等主要高鐵幹線通道單日安排開行夜間高鐵列車超1000列，及時在熱門方向和區間增開臨時旅客列車，單日最

高增開2314列。



貨運方面，春節假期國家鐵路累計發送貨物8538萬噸，日均裝車15.7萬車，較去年春運同期分別增長0.5%、1.8%。鐵路部門充分利用大秦、瓦日、浩吉、蘭新等主要貨運通道能力，全力保障糧食、春耕、節日用品等國計民生重點物資運輸，全國鐵路直供電廠存煤水平保持較高水平。