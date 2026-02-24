新華澳報：綠營黨團總召柯蔡之爭鹿死誰手？

中評社香港2月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：黨團總召柯蔡之爭究竟鹿死誰手？以下為文章內容。



台灣地區第十一屆“立法院”第五會期今日開議。按照慣例，各黨黨團幹部必須在今日之前產生。而中國國民黨、台灣民眾黨黨團的幹部，已經分別經內部協商產生。剩下的民進黨黨團幹部改選，將於今日登場，總召大位由柯建銘與蔡其昌競逐。柯建銘在昨日中午邀請蔡其昌進行私下協商，現任黨團幹部也到場見證，但協商結果並不樂觀，兩人都展現出強烈擔任總召的意願“互不相讓”，最終結果將由今日黨團大會中改選後揭曉。民進黨黨團已於昨日正式發出開會通知，祭出“強制動員令”要求全體“立委”出席今日上午十時三十分的黨團會議，改選黨團總召，就看究竟“鹿死誰手”？



民進黨黨團總召之爭，本質是賴清德與“萬年總召”柯建銘之間的權力博弈。本來已經鬆口“退休”的現任總召柯建銘卻又登記參選尋求連任，遭遇由賴清德支持、前“立法院副院長”蔡其昌的挑戰，這場看似人事之爭的背後，實為派系角力、權力重組與黨內主導權的深層較量。



柯建銘自一九九九年起長期擔任黨團總召，資歷深厚，被稱為“萬年總召”，在議事運作、派系協調上擁有不可替代的影響力。他能在“英系”、“蘇系”、“正國會”等“非賴系”派系間遊刃有餘，成為制衡賴清德派系擴張的“最大公約數”。這種跨派系的協調能力，使賴清德難以直接掌控黨團運作。而且他被指掌握黨內多位“立委”的“選民服務”記錄，類似“百官行述”，具備對黨籍“立委”的隱性制衡及震懾能力。但在去年“大罷免”失敗後，曾被黨內要求下台謝罪，不過最終挺過“逼宮”，此次再度登記參選，展現續任決心。



蔡其昌屬於“新潮流系”，是賴清德的“流友”，並與賴清德關係密切，是賴清德信任的“鐵衛軍”，被視為其在“立法院”的重要推手。而且他曾任“立法院副院長”，資歷完整，被視為賴清德屬意的黨團接班人選。但他曾多次表態“無意參選”，最終在黨內勸進下登記，被解讀為“臨危受命”“趕鴨子上架”，其背後有賴清德與“新潮流系”大佬利錦祥的推動，實為賴清德意志的執行者。



其上位可被包裝為“交棒年輕一代”，回應黨內對柯建銘“戀棧權位”的批評。此舉也有助於改善民進黨“老人當道”的公眾形象。



因此，蔡其昌參選實為賴清德推動的“拔柯”行動，意在打破柯建銘長期掌控黨團的局面，強化黨主席對“立法院”黨團的控制。去年“大罷免”失敗後，賴清德作為民進黨主席和台灣地區領導人，面臨黨內問責壓力。而柯建銘作為黨團總召，主導了相關策略，卻被視為“不認賬、不負責”，成為賴清德轉移責任的潛在“替罪羊”。賴清德試圖通過換掉柯建銘，重塑黨團形象，切割失敗政治包袱。若不換人，將被視為領導弱勢。多位前民進黨幹部指出，賴清德若不能在此役中成功“拔柯”，將嚴重折損其黨內威信，甚至“跛腳到底”。因為這將被解讀為，賴清德即便身為執政黨主席與台灣地區領導人，仍無法主導核心人事，黨內派系對其領導多有不服。因而此次改選被視為“必須贏”的政治戰役，賴清德要對黨團“握有絕對權力”，不可能容忍柯建銘繼續擔任總召，否則等於每日被打臉。因此，這場人事之爭並非單純的職位更替，而是賴清德鞏固黨內領導地位、推動權力重組的關鍵一役。



但柯建銘和“非賴系”並不甘心於讓賴清德直接插手黨團事務，因此將必然會抵制蔡其昌參選黨團總召。尤其是“蘇系”長期與柯建銘合作密切，且反對賴清德過度集中權力。“蘇系”部分成員也擔憂若蔡其昌上位，“新潮流系”將全面壟斷黨務與政務。“正國會”（遊系）強調本土路線與議會戰力，與柯建銘在議事運作上有長期合作，並認為柯建銘經驗老到，能有效對抗國民黨，維護黨團戰力，對賴清德推動“戰鬥內閣”轉向“妥協求生”路線有所疑慮。



“蘇系”、“正國會”等擁有約二十至二十五席。而支持蔡其昌的“新潮流系”有十七席，“民主活水”有六席，共二十三席，勢均力敵。不過，“非賴系”中的“英系”有所鬆動，蔡易餘就曾透露，“英系”的六席“立委”將一致行動支持蔡其昌，“英系立委”王世堅也曾公開呼籲柯建銘“知所進退”。倘“英系”六席投給蔡其昌，就將能獲得過半票數而當選總召。



但還要看今日的改選將採取何種方式取決，投票方式成最大變數。如採用記名投票方式，就有利於蔡其昌，黨籍“立委”們顧忌賴清德事後清算，傾向支持高層屬意人選。如採用不記名投票方式，則有利於柯建銘，憑藉長期人脈與實務影響力，有望爭取過半逆轉連任。



若蔡其昌勝出，顯示賴清德成功整合“新潮流系”與“英系”，強化對黨團的控制，“新潮流系”將通過總召職位掌控“立法院”的立法協調與政策制定，形成對核心政務的實質壟斷，進一步鞏固賴清德的權力基礎。但可能加劇與其他派系的裂痕。若柯建銘連任，則意味著“蘇系”、“正國會”等“非賴系”派系聯合抵制成功，賴清德將面臨“跛腳執政”的危機，黨內權威嚴重受損。



若協調成功，可能會出現“榮譽安置”模式，即由蔡其昌接任總召，柯建銘轉任“黨團最高顧問”或“政策總督導”，換取“非賴系”派系支持。此方案既能滿足賴清德“換人”的政治需求，又避免黨內撕裂。



無論結果如何，這場鬥爭已暴露民進黨派系林立、權力分散的結構性問題，未來在二零二六年“九合一”選舉與“二零二八”大選前，派系博弈將持續升溫。