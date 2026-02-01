新歲於莽山踏雲海　系紅綢祝來年

莽山西門溪流清澈見底（中評社 曹晶攝） 中評社郴州2月25日電（實習記者 曹晶）2026年丙午馬年春節期間，湖南郴州莽山國家森林公園在晴好天氣中迎來了大批各地而來的春節旅遊遊客。景區內冬日山水別具韵味，遊客在登高望遠中感受新春氣息。



早晨九點，西門售票大廳已排起長隊。山間晨霧如帽，繚繞峰頂。廣場外的溪流雖處枯水期，卻依然清澈碧綠，潺潺而下。據悉，這條溪流是莽山夏季漂流水道，望著此刻緩緩流動的溪水，可以想象夏日的浪花和歡聲笑語。



遊客可乘擺渡車至山腰，隨後選擇步行登山或乘坐提升高度103米、單線長290米的天台山雲梯輕鬆上行。上午十點，陽光已灑滿山巒，遠處岩壁在光照下猶如波光粼粼的湖面。登上雲梯，視線前方是無盡的碧樹藍天，回首俯瞰則可見峰巒之間，堆叠的雲海像是盛在山坳的湖泊。電梯沿途設有觀景台，許多遊客在此駐足，與難得的冬日雲海合影。



山頂區域，萬壽塔、“中南第一險”等景點可供參觀。在前往各處景點的路上，兩側的樹幹上掛滿了紅色的祈福帶，有的祈願生意興隆，有的祈願健康長壽……舊的逐漸褪色了，新的又系了上去，一年又一年，不同的人登山望遠，莽山就這樣承接著從各地前來人們的美好希冀和祝福。



下山後，山腳的莽山自然博物館展示了當地獨特的動植物生態環境，館外立有“蛇博士”陳遠輝的塑像，包括生物多樣性館、莽山烙鐵頭蛇館等多個展廳。不遠處的猴王寨則充滿生趣，小猴在纜橋圍欄上嫻熟地接住遊客投喂的水果，剝橘子的靈巧模樣令人忍俊不禁。寨內溪水潺潺，翡翠潭即便在冬季也清幽可人。



當夜幕降臨，西門外的親水步道在燈光點綴下展現出另一番魅力。水汽氤氳，潺潺流水聲與熱鬧的民歌相伴，燈光映照下的河面與對岸的餐廳燈火相映成趣，營造出宛若仙境的地域風情夜景。