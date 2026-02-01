湖南莽山瑤鄉非遺活動　慶賀新春

遊客們在參與跳竹竿（中評社 曹晶攝） 中評社郴州2月25日電（實習記者 曹晶）2026年丙午馬年新春，湖南郴州莽山國家森林公園舉辦了一系列以“來莽山·過瑤年”為主題的瑤族新春慶祝活動。自2月17日（大年初一）以來，景區遊客絡繹不絕，18日更是迎來客流高峰，數據統計顯示，2月18日莽山旅遊區（含五指峰）單日接待遊客1.38萬人次。



在莽山國家森林公園西門廣場，一系列民俗活動相繼舉辦。福祿壽喜大頭娃娃與遊客親切互動；瑤族阿姐阿妹唱起山歌，跳起國家級非遺長鼓舞；當竹竿有節奏的噠噠撞擊聲響起，遊客們在瑤族阿姐的示範下，興致勃勃地參與跳竹竿環節，玩得不亦樂乎。



活動的高潮是莊重的開山門祭祀祈福儀式。場上立起了代表瑤族十二傳統姓氏的旗陣，同姓遊客在引導下紛紛舉起代表自己姓氏的旗幟。牛角號角吹響，身著祭祀服飾的“瑤王”搖響鈴鐺，以火萃刀鋒，燃香祭拜“盤王”，祈求新年風調雨順、人畜平安。“瑤王”為敬香的遊客掛上金色祈福帶，遊客們排隊敬香，以求福運隨身。



直至夜色降臨，一場以瑤族千年火文化為魂的夜間文旅盛宴篝火晚會在莽山大酒店門口圓形廣場展開。非遺火技表演直接點燃全場熱情：火飛輪炫彩旋轉，如同經久不滅的煙花；表演者口吐火龍，引得觀眾連連喝彩；火壺表演中，萬千火星如瀑布傾瀉，如星如雨。



當喜慶的新年歌聲響起，在身著瑤族傳統服飾的主持人引導下，遊客們手拉手圍著篝火起舞。歡笑聲、賀喜聲隨著舞曲進入高潮而愈發響亮。晚會尾聲，全場齊喊祈福口號，既是對新年的祝願，也是對當下幸福時刻的見證。



據悉，本次“過瑤年”系列活動從初一持續至初六，包括瑤王開山門、山歌長鼓、瑞獅賀歲、茶香歡舞、祭神納財、婚嫁民俗等。