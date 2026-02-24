香港北都馬拉松擬11月舉辦　帶動鄉村旅遊

新界鄉議局昨日舉行新春團拜，同時慶祝鄉議局成立一百周年，行政長官李家超、多名主要官員，以及中央駐港機構負責人出席活動。（大公報） 中評社香港2月24日電／今年是新界鄉議局成立一百周年，鄉議局昨日舉行新春團拜活動。主席劉業強致辭表示，今年鄉議局將舉辦一系列慶祝活動，包括計劃在11月舉辦“北都馬拉松”，結合美食元素，期望能以“運動＋美食”的形式舉行，穿插新界文化特色，希望可以推廣、宣傳北都，進而帶動香港旅遊、經濟發展。



大公報報導，香港特區行政長官李家超、多名特區政府主要官員及中央駐港機構負責人出席活動。民政及青年事務局局長麥美娟表示，今年是“十五五”開局之年，為積極對接“十五五”規劃，政府將積極發展北都，深度參與大灣區建設，期望鄉議局全力支持北都建設，為香港注入更多動能。



鄉議局跑至新田 單車徑為主賽道



劉業強透露，鄉議局計劃在11月舉辦“北都馬拉松”，讓市民親身感受北部都會區的蓬勃活力。馬拉松預計可接受約一萬人參加，其中五千個名額為“全馬”。路線計劃由鄉議局出發，終點在元朗新田，全程約42公里。途中會經過不少村落，以及新田科技城。賽道以單車徑為主，故對居民影響較少。活動已經過顧問公司進行研究，現正向當局申請，相信可行性高，並期望馬拉松每年都可以舉辦，以帶動鄉村旅遊。



劉業強指出，國務院新聞辦公室日前發布的《“一國兩制”下香港維護國家安全的實踐》白皮書，為香港長治久安提供指引，鄉議局作為愛國愛港愛鄉的團隊，必定堅定維護國家主權、安全和發展利益。過去一年香港經濟勢頭良好，旅遊業復甦、香港經濟保持活力，這些成果說明安全是發展的前提，穩定是繁榮基石。



做好地區工作 支持北都發展



他又說，北都建設正處於關鍵期，鄉議局將全力支持北都發展，做好地區工作，聆聽居民聲音，發揮好橋樑作用，並期望政府多與鄉議局溝通，保障鄉民合理權益。



民政及青年事務局局長麥美娟表示，鄉議局一直秉持愛國、愛港、愛鄉精神，是政府的堅實夥伴，亦是政府與新界居民之間的重要橋樑。去年立法會選舉期間，鄉議局亦動員鄉民支持選舉。今年是“十五五”開局之年，為積極對接“十五五”規劃，政府將積極發展北都，深度參與大灣區建設，期望鄉議局能全力支持北都建設，為香港注入更多動能。