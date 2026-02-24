港中大醫學院擬招聘33教授

中大醫學院學生通過VR技術，進行處理心臟驟停病人的模擬訓練。 香港文匯報 中評社香港2月24日電／新年長假期結束，萬象更新，各行各業積極部署新一年發展藍圖。香港中文大學醫學院昨日舉行傳媒春茗，介紹醫學院在醫學教育、人工智能（AI）應用等多個領域的最新進展與未來規劃。院長趙偉仁表示，港中大醫學院會抓緊國家“十五五”規劃帶來的新機遇，積極響應香港“南金融、北創科”政策部署，構建涵蓋醫學教育、科研及醫療服務於一體的生態系統。學院計劃今年內全球招聘33名教授，以臨床教學職位及共同聘用等方式增加招才吸引力，另亦會專為醫科畢業生開設博士課程（MBChB－PhD），加強培育“醫生科學家”，以豐富香港醫學與創科人才庫。新一年財政預算案公布在即，趙偉仁期望特區政府能繼續積極支持醫學研究和創科發展，孵化更多惠民的科研成果。



香港文匯報報導，面對公共財政挑戰帶來的教育資源削減，趙偉仁表示，中大醫學院暫時仍能適切招納人才支持現有發展，資源投入亦初見成效。過去數年，學院成功吸納超過100名科研及教學專才；而學院參與的四個InnoHK研發中心，其中三個獲批開展第二個五年的研究計劃，當中他有份領導的醫療機械人創新技術中心，所研發的手術機械人亦成功落地並獲得國家認證，於威爾斯親王醫院和中大醫院投入服務。



提供多元發展 吸引全球人才



不過，趙偉仁直言，未來創科路必須持續投入大量資源，尤其是人才方面。他續指，學院已成立多組跨學科研究與服務團隊，涵蓋神經科學、心血管及傳染病等領域，今年亦會加強吸納人才，計劃於各學科增設33個教授級職位，全球招聘各地頂尖學者，同時提供多元職涯發展路徑，包括新設臨床教學教授職位、與醫管局合辦共同聘用等，吸引海內外優秀醫學人才參與科研與教學。



被問及會否擔心第三間醫學院成立後導致中大人才流失，趙偉仁強調，要在醫學創科上持續進步，必須著眼於擴大香港整體的醫療創科人才庫，不能只考慮自身。他重申，第三間醫學院的發展方向與中大醫學院屬錯位互補，增加資源和招攬海外人才至關重要。



面向未來，作為中大教學醫院的威爾斯親王醫院，即將完成第二期A階段重建，趙偉仁透露，未來醫院將推出以疾病為基礎的診療方案，如腸胃病學及腸胃外科將共同設立消化疾病樓層，實現跨領域醫療與科研協作，提升服務質素與效率。



另外，位於中大校園的醫學院教研綜合大樓亦將於2027年落成，屆時可容納逾千名研究人員。趙偉仁指，大樓啟用將能提升醫學院的教學、科研和醫療服務質素。他透露，今年將成立中文大學醫學人工智能中心，聚焦AI醫療創新與精準醫療，建立智能生物樣本庫，結合臨床與生物大數據，為精準醫療與AI應用打下基礎，並推動AI賦能的手術機械人技術及自動化發展。



擬設博士課程 培育醫生科學家



因應政府正推動醫務委員會改革，趙偉仁強調，醫學教育除傳授專業知識，更重視道德素養及人文精神，期望醫委會能於醫務專業與公眾期望間達至平衡，加快處理投訴個案進度，同時維護專業審慎判斷，這是醫學院和市民均樂見的。



中大醫學院副院長（科研轉化及創業）莫樹錦則提到，為鼓勵更多本港醫學畢業生投身科研訓練，學院將開設MBChB－PhD課程，讓年輕醫生可於3年基礎專科訓練期間開始兼讀博士，後再全職攻讀哲學博士課程及進行三年高級專科訓練，此舉可縮短長期在學只獲較低收入的時間，有望減輕經濟負擔，有利培育更多兼具醫學專科與實驗室技能的“醫生科學家”。