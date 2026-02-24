春節假期全國鐵路累計發送旅客1.21億人次 ，同比增11.5%。（香港文匯網） 中評社香港2月24日電／中國國家鐵路集團有限公司消息，春節假期（臘月二十八至正月初七），全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，國家鐵路累計發送貨物8538萬噸，較去年春運同期分別增長11.5%、0.5%。



香港文匯網報導，據介紹，2月15日（臘月二十八）至2月23日（正月初七），鐵路探親流、務工流、旅遊流交織疊加，客流保持高位運行，全國鐵路累計發送旅客1.21億人次，日均1341萬人次、較去年春運同期增長11.5%，其中2月23日（正月初七）發送旅客1873.3萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高，日均開行旅客列車12380列，節前節後客流高峰期在京廣、京滬、滬昆、京哈等主要高鐵幹線通道單日安排開行夜間高鐵超1000列，及時在熱門方向和區間增開臨時旅客列車，單日最高增開2314列。保持普速旅客列車開行規模，提升運行品質，進一步提升鐵路通達性和普惠性。



鐵路部門實行更加精準的售票策略，動態調整票額投放，兼顧長途和短途旅客需求，提供誤購車票限時免費退票、老年旅客電話訂票等服務，持續用好候補購票、在線選鋪、起售提醒訂閱等功能，候補購票兌現成功率超70%，加大非熱門方向旅客列車的票價優惠力度，最低優惠幅度達2折，讓旅客得到了更多實惠。加強旅客乘降組織，動態增加安檢驗證通道，確保旅客有序進出站。在務工人員集中的地區，組織開行務工專列，保障順利返崗。雪具便利行、輕裝行、靜音車廂、寵物託運、汽車託運等便民服務高效運行，全力保障旅客供水、供暖、餐飲等基本需求，為老幼病殘孕等重點旅客提供全程幫扶，強化與地鐵、公交、的士的銜接，在重點站車舉辦“送萬福到萬家”“列車春晚”“‘我的鐵路風景’優秀作品展覽”等豐富多彩的文化活動，進一步提升旅客出行體驗。



同時，鐵路部門適應春節期間旅遊出行需求，與地方文旅部門緊密聯動，組織開行“津旅時光號”“好客山東·齊魯1號”“熊貓專列”等各具特色的旅遊列車，串聯沿線美食美景和人文名勝，豐富假日旅遊產品供給，助力擴大內需和提振消費，促進了旅遊經濟、冰雪經濟和銀髮經濟發展。



此外，春節假期國家鐵路累計發送貨物8538萬噸，日均裝車15.7萬車，較去年春運同期分別增長0.5%、1.8%。充分利用大秦、瓦日、浩吉、蘭新等主要貨運通道能力，全力保障糧食、春耕、節日用品等國計民生重點物資運輸，全國鐵路直供電廠存煤水平保持較高水平。緊密對接節日期間重點企業生產經營計劃，全力保障原材料和產成品物流暢通，中歐班列、西部陸海新通道班列假期“不打烊”，保持穩定開行，有效保障了國際產業鏈供應鏈穩定暢通。