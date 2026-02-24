松下將歐美電視銷售交給中國創維

中評社香港2月24日電／日經新聞消息，松下將從4月開始，將歐洲和北美的電視銷售業務移交給中國家電巨頭創維集團。目的是停止自主銷售，抑制人工費和物流費等成本。雙方還將在產品研發和生產方面進行合作。松下自身將專注於在日本的銷售和高端機型的生產，借助其他地區的銷售和低價產品的生產委託給外部，有助於提高正在下滑的電視業務的收益。



針對歐洲和北美的電視業務，松下與創維簽訂了包括銷售轉移在內的全面合作協議。



從松下的電視銷售來看,在日本和歐洲的銷售額幾乎相同，2024年合計松下的電業業務的佔8～9成。因電漿電視銷售低迷，松下退出美國市場之後，剛剛於2024年重新進入，銷售規模較小。



在歐洲，最近由於縮減與中國廠商競爭激烈的中小尺寸電視的產品線等原因，松下的銷量下降。松下將把歐美地區的銷售委託給創維，削減廣告費和物流費等固定費用。相關人士表示“減少價格競爭激化等商業上的風險也很重要”。在研發和生產方面，也將通過與創維合作，力爭提供成本競爭力、技術力和品質更高的產品。



松下控股（HD）現在正在推進日本國內外合計1萬2000人規模的裁員。在此次銷售轉移中,不會實施新的人員削減和工廠縮小等。



在銷售方面，日本市場仍由松下自己負責，而歐美則由創維負責。關於剩下的亞洲市場，今後將討論包括與創維合作在內的各個國家和地區的最佳措施。



圍繞日本電子企業的電視業務，索尼1月宣佈將運營交給中國大型企業TCL集團主導的合資公司。夏普和東芝也將業務主導權讓給中國企業等，日本企業的存在感正在減弱。