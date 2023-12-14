專論：香港數字金融在監管與創新間尋找平衡

香港財政司司長陳茂波認為，香港作為國際金融中心，有健全的監管環境，以及豐富的跨境應用場景，是發展數字金融和科技金融的理想地點。(資料相) 中評社香港2月25日電（評論員 肖瑞）全球數字金融正經歷深刻轉型。一邊是監管碎片化帶來的市場波動，一邊是技術創新催生的新業態。在這場變革中，香港選擇了一條審慎而務實的道路：以清晰規則為創新引導，以風險可控為開放前提，以服務實體經濟為發展導向。



截至2026年2月，香港已有12家虛擬資產交易平台獲得證監會發牌，首批穩定幣發行人牌照亦將於3月正式發放。這標誌著香港構建“全球數字資產中心”的戰略進入新階段。更重要的是，這一進程揭示了數字金融發展的深層命題：如何在開放與安全、創新與監管之間找到可持續的平衡點。



監管框架：從制度建設到市場實踐



香港虛擬資產監管的核心優勢在於其制度清晰度。自2023年6月實施虛擬資產交易平台發牌制度以來，香港已建立起覆蓋交易、托管、資管、穩定幣等環節的全鏈條監管框架，明確對標金融穩定理事會（FSB）“相同業務、相同風險、相同監管”的國際準則。



這一框架的具體內涵值得關注。在交易平台層面，持牌機構需滿足資產隔離、反洗錢、網絡安全、高管資質等嚴苛要求，並接入監管科技系統實現交易與資金流向可穿透、可追溯。這意味著，虛擬資產交易被納入與傳統金融機構同等的監管軌道。



穩定幣監管是另一制度支柱。2025年8月生效的《穩定幣條例》要求發行人持有100%高流動性儲備資產，支持日內贖回與第三方實時審計，並在香港設立實體辦公室、持有儲備資產。香港金管局總裁餘偉文明確表示，首輪發牌“一定不多”，優先確保體系安穩而非追求數量。這種審慎姿態，體現了監管機構對金融穩定底線的把持。



2026年1月起生效的巴塞爾規則進一步強化了機構參與的門檻：銀行持有比特幣等波動性加密資產需計提100%資本，而穩定幣和代幣化現實資產僅需5－10%的資本緩衝。這一規則客觀上引導機構資金從純加密資產轉向RWA賽道，為香港的差異化定位提供了制度支撐。



RWA戰略：從概念驗證到規模化落地



香港將戰略重心錨定在現實資產代幣化（RWA），這一選擇具有清晰的商業邏輯。與純粹的數字資產交易不同，RWA以實體資產為價值支撐，以區塊鏈技術提升交易效率，以合規監管保障投資者權益。這種模式試圖將數字技術嵌入傳統金融體系，而非顛覆它。



2026年被香港官方定位為“RWA落地年”。商業地產、綠色債券、供應鏈金融、黃金、新能源基礎設施等實體資產陸續上鏈。市場層面的進展值得關注：EX.IO與OpenEden近期達成戰略合作，擬在香港合規平台上線代幣化美國國債等產品；中國復星的代幣化貨幣市場基金、招商國際的美元貨幣市場基金已在亞太區占據領先位置；匯豐銀行亦推出了基於區塊鏈的結算服務。



跨境結算的效率提升是RWA最直觀的應用場景。傳統跨境結算需3個工作日，鏈上結算可縮短至分鐘級，單筆交易成本從數美元降至1美元以內。對於粵港澳大灣區內的跨境貿易企業而言，這意味著資金周轉效率的實質性改善。



然而，RWA的規模化落地仍面臨結構性障礙。法律確權、跨鏈互操作標準、二級市場交易機制，都需要基礎設施層面的持續投入。將RWA市場規模預測為“數百億美元”的論述，更多是願景而非現實。截至2026年2月，香港RWA市場的實際鏈上交易量尚無公開權威統計，頭部平台的鎖倉量仍在數億美元級別。RWA的真正考驗，在於能否從局部試點走向廣泛采納。

