且十：賴清德五院茶敘化解不了島內分歧

2月23日，賴清德邀五院院長茶敘。（“總統府”提供） 中評社香港2月25日電（作者 且十）賴清德在新年第一個工作日（2月23日）邀五院負責人舉行新春茶敘，期待面對內外挑戰，能化分歧為團結。



農曆年前，賴清德辦公室就傳出賴清德在年後將邀五院負責人新春茶敘。立法機關國民黨籍負責人韓國瑜便釋出準備向賴清德提議一個“化”字，希望台灣大事化小、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對百姓無益。



在閉門舉行的茶敘中，賴清德感謝韓國瑜“人未到、聲先到”，用“化”字點出茶敘的方向，希望朝野“大事化小、小事化無”，讓台灣“逢凶化吉”。



賴清德還說，去年錯過許多機會，希望在新的一年能把握契機，“化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為台灣大利、化干戈為玉帛”。



賴清德2024年贏得選舉以來，島內政治、社會充滿鬥爭。由於賴清德以僅獲40%綠營基本盤選票、立法機關民進黨不是最大黨的“雙少數”執政，便以鬥爭來隱蓋內心虛弱。先是把黨內最大威脅者鄭文燦送入監獄，鞏固黨內權力。接著又把島內第三大黨台灣民眾黨主席柯文哲送入土城看守所，意圖瓦解第三勢力。在藍白合不懼“青鳥”威脅，連續封殺行政機關的各類預算及法案後，賴清德授意發動大罷免，以徹底解決民進黨在立法機關不過半問題。賴清德的強勢鬥爭，造成島內政黨對立、社會分裂。現在，賴清德說去年錯過許多機會，應該是言不由衷吧，這個茶敘也應該是大罷免大失敗後的無奈之舉。



賴清德搞這個新春茶敘，確實是迫不得已。現在，島內迫切需要立法機關通過1.25兆新台幣（400億美元）的對美軍購特別預算以及農曆年前剛簽定的台美關稅協定。軍購案已被藍白聯手10度封殺。雖然賴清德利用這個案子成功地離間了國民黨的對美關係，農曆年前美國國會跨黨派37名議員聯名給立法機關負責人韓國瑜、藍白兩黨主席寫信，表達不滿。但是，如果藍白還不同意付委審查，就有可能誤了3月份的期限，導致美方重走程序，軍購生變。所以，這個茶敘可以說“莊項舞劍意在沛公”，所謂的“五院”，衹有韓國瑜的立法機關不在賴清德掌握之中，賴清德要的是韓國瑜去折衝協調。



所以，賴清德很給韓國瑜面子，既肯定韓國瑜“人未到聲先到”的“化”字，也同意以“統問統答”方式接受立法機關邀請赴立法機關報告情況。

