墨西哥向哈利斯科州增派2500名士兵

中評社香港2月24日電／墨西哥一個主要販毒集團頭目在抓捕行動中身亡引發暴力活動後，墨西哥國防部長裡卡多·特雷維利亞·特雷霍23日表示，墨軍方已向西部哈利斯科州增派了2500名士兵。



新華社報導，特雷霍當天在一場新聞發布會上說，儘管“已有約7000名士兵駐扎在哈利斯科州”，但為進一步鞏固對犯罪集團活動區域的管控，決定增派兵力以起到威懾作用。



墨西哥主要販毒集團之一“哈利斯科州新生代”集團頭目內梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯22日在墨西哥軍方的抓捕行動中身亡，哈利斯科州及其鄰近州隨後爆發騷亂。