初七閑游什刹海　古都年味濃

什刹海遊客熙熙攘攘（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月25日電（記者 陳思遠）大年初七（2月23日）是春節假期的最後一天，不少遊客趁著晴好的天氣，前來什刹海出游。步行走到後海，熱鬧的氣息便撲面而來。步道旁的攤位人頭攢動，攤主們熱情地叫賣著，兔兒爺、京味小吃與馬年主題文創一應俱全，勾勒出鮮活的市井畫卷。身著漢服的遊客們三三兩兩，或倚著欄杆，或立於柳岸水邊，以後海為背景拍照。也有黃包車夫借助電動踏板三輪車，輕快地載著遊客沿湖觀景。



什刹海由前海、後海、西海三個弓形湖泊組成。當日氣溫和煦，微風不燥，後海水面宛若平鏡，清澈得能一眼望見湖底搖曳的水草。陽光灑在水面上，波光粼粼。偶有三兩只鴛鴦結伴游弋，成群的麻鴨鳧水嬉戲，或是一只孤傲的黑天鵝悠然整理羽翼，這些動物為前來賞景的遊客增添了不少樂趣。



沿湖緩步前行，行至後海中部，望海樓便矗立在水邊，古朴的建築飛檐翹角，為整個後海營造出一種靜謐典雅的氛圍。極目遠眺，現代摩登的國貿中心與中國尊刺破天際，清晰可見。一邊是自然野趣，一邊是古代建築，另一邊是摩天高樓，三種景觀融為一體，構成了一副穿越時空的畫卷，讓人真切感受到古都北京的厚重底蘊與時代活力。



繞行半圈後繼續前進，便來到了後海北沿46號的宋慶齡同志故居，但朱漆大門緊閉，並沒有開放。再往前，便融入了另一番地道的京味生活。樹下、台階上，好幾群北京大爺扎堆而坐，自成一派熱鬧。這邊，一小撮人圍坐一桌打撲克；那邊，五六個象棋盤一字排開，楚河漢界間，車馬炮往來厮殺。每當下至殘局，圍觀的大爺們便忍不住“支招”，你一言我一語，氣氛熱烈卻又不失和氣。



穿過熙熙攘攘的煙袋斜街，鼓樓便赫然出現在眼前。作為中軸線的標誌性建築，這裡的新年氛圍尤為濃鬱。地安門外大街的樹枝上，掛滿了各色新年主題燈籠與迎春燈飾，與通體赤紅的鼓樓相得益彰。儘管已是假期最後一天，遊客們依舊熱情不減，紛紛駐足在鼓樓前，記錄下2026年春節的美好回憶。

