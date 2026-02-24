日本民營火箭兩度失利再出征　關鍵一戰

中評社香港2月24日電／共同社報導，日本航天企業“SPACE ONE”（東京）3月將從和歌山縣串本町的民用火箭發射場“Space Port紀伊”發射小型火箭。公司力爭實現國內首次民營企業單獨把衛星送入軌道，若取得成功，有望成為日本航天發射商業的一大步。但因該公司此前已兩次發射失敗，對於提出“太空快遞”商業化構想的該公司而言，這次發射或成關鍵一戰。



SPACE ONE公司將發射的是“KAIROS”3號機，全長約18米、重約23噸，使用固體燃料。搭載共5顆衛星，其中包括台灣的國家太空中心（TASA）的衛星。



該公司社長豐田正和本月18日在記者會上強調稱“3號機是迄今積累的努力與挑戰的象徵”，對於此次圓滿完成幹勁十足。



朝著發射，相關人士的期待升溫。除旅行團名額外，官方參觀區的1600張入場券已售罄。秋田、東京、岐阜等全國多地也將舉行現場大屏轉播活動，人氣相當高。



不過，通往成功的道路並不容易。首次挑戰是2024年3月的發射，火箭在發射約5秒後爆炸。同年12月發射的2號機也在約3分鐘後實施自毀指令。要完成衛星的分離，從發射到送入軌道大約需要53至54分鐘，留有許多未達到的領域。SPACE ONE公司表示，已進行感測器設計和佈線調整等檢查，謹慎查明原因與採取對策。



SPACE ONE公司力爭打造低成本、高頻率地把小型衛星送入太空的業務。熟悉航天工程的大同大學名譽校長澤岡昭認為，重要的是在吸取失敗教訓的基礎上穩步前進。他說：“如果成功，將會一舉被認可為全球企業。這將是檢驗日本商用火箭能否展現存在感的重要時刻。”