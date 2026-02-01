紀欣：一紙裁決敲碎了特朗普的對等關稅夢

中評社香港2月25日電（作者 紀欣）2月20日，美國聯邦最高法院9位大法官以6比3裁定，特朗普依據1977年制定的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），未經國會的明確授權，於2025年4月實施的全球性關稅是違法的。特朗普隨即簽署公告，依據《1974年貿易法》第122條，對全球各國徵收10%進口關稅，不到24小時又發文宣布把關稅提高至15%，立即生效，還稱會在未來發布“全新且符合法律規範的關稅”。



美國《1974年貿易法》第122條規定，總統在處理國家“重大國際收支失衡”時，可課徵最高15%關稅，最長150天，到期可經國會批准延長，只是美國目前並未出現重大且嚴重的國際收支逆差，美元在外匯市場亦未面臨急貶威脅，該法第122條的適用性也顯然有問題。



對於特朗普關稅政策的反覆、不確定性，多國表達了擔憂或不滿，歐盟議會隨即決議暫停審議美國關稅，印度也決定推遲與美國的談判。對此，特朗普強硬反擊：若有任何國家敢利用最高法院的裁決“耍花招”，將面臨更高稅率的關稅。



《金融時報》直言“簽署協定的國家變成輸家”，但賴清德及其行政團隊卻仍強調：“現行台美關稅談判結果對台灣有利，日韓其他國家沒有選擇重新談判”，只是輿論不斷湧現“倉促上桌的台美協定形同白談”、不能再“報喜不報憂”、台美協定已使台灣“人財兩失”。或許就是這樣的社會氛圍，讓賴清德在23日與“五院院長”新春茶敘時，首度鬆口，表達願意前往立法院做“國情報告”。



此外，被特朗普痛斥為“國恥”的美國最高法院6位大法官（2位是特朗普上個任期任命的），這次做出的裁決，不僅為特朗普上了一堂三權分立、相互制衡的課，也對經常自詡“台灣是‘民主價值同盟’的核心成員”的民進黨當局，打了一記當頭棒喝。



賴清德2024年以四成選票上台後，不甘民進黨淪為“立法院”的少數黨，2025年兩度發動罷免國民黨“立委”行動，均告失敗；今年農曆年前，又由北檢指揮調查局“國安”站，兵分30路，搜索無黨籍原住民“立委”高金素梅，這種司法選擇性辦案，不僅對高金委員是嚴重的政治迫害，也是在威嚇其他努力監督台美關稅協定、反對以天價購買美國武器的在野黨“立委”。

