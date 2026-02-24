2月24日外交部例行記者會答問全文

外交部發言人毛寧主持例行記者會。 中評社香港2月24日電／2月24日，外交部發言人毛寧主持例行記者會，以下為答問內容。



中新社記者：我們注意到，中國春節今年繼續“圈粉”世界，全球各地都舉行了形式多樣的慶祝活動。數據顯示，春節期間入境游人次同比翻了一番，外國遊客春節機票預訂量同比激增超400%。請問發言人對此有何評論？



毛寧：馬年春節恰逢9天長假，中國大江南北歡樂祥和、團圓喜慶。不少外國朋友來到中國，逛廟會、包餃子、寫春聯，沉浸式品味中國“年味”，體驗傳統與科技融合的“數字化過年”，通過春節感受中國人的生活方式，瞭解和睦包容、和而不同的中國文化。



春節不僅是中國的傳統節日，也成為全球共享的文化盛事。喜慶歡樂的馬年春節昭示著中國行穩致遠、興旺發達的美好前景，也將為世界帶來策馬奔騰的無限活力。



中阿衛視記者：美方被曝考慮在伊核談判前對伊朗實施有限打擊，伊朗誓言將嚴厲報復。中方對此有何評論？



毛寧：中方正在密切關注有關動向，希望各方保持克制，通過對話解決分歧。中東地區緊張局勢升級不符合任何一方利益。



總台央視記者：外交部昨天發布了默茨總理將訪華的消息。能否介紹默茨總理此訪有關安排？中方如何評價當前中德關係？對此訪有何期待？



毛寧：此訪是德國總理默茨就任以來首次訪華。訪問期間，習近平主席將同他會見，李強總理將同他會談，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。



中德是合作共贏的全方位戰略夥伴，兩國高層交往密切，務實合作持續深化。中德合作互惠互利，為兩國人民帶來實實在在利益。



作為世界第二和第三大經濟體，中德關係良好發展符合雙方利益和世界的期待。中方願同德方以此訪為契機，增進理解互信，深化務實合作，秉持相互尊重、平等相待、互利共贏原則，推動中德關係取得更大發展，共同為世界和平與繁榮作出更大貢獻。



法新社記者：巴拿馬政府接管了長江和記運營的兩個巴拿馬運河港口。香港特區政府和長江和記提出抗議。外交部對此有何評論？



毛寧：中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的。相信你也注意到，有關企業已經發表聲明，表示將保留包括訴諸法律程序在內的一切權利。中方將堅決維護企業正當合法權益。



韓國《中央日報》記者：據報導，18日，駐韓美軍戰機在黃海空域進行空中演習時，中國軍機起飛，同美國軍機相互對峙。中方曾就此與韓美接觸。中方對此有何評論？



毛寧：針對近日美國軍機在黃海有關空域活動，中國軍隊依法依規全程跟監警戒、有效應對處置。



日本廣播協會記者：中國商務部今天宣布將20家日本實體列入出口管控名單，還將20家日本實體列入關注名單。外交部對上述措施有何評論？為什麼在這個時候出台這些措施？



毛寧：具體問題建議向中方主管部門瞭解。為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，目的是制止日本“再軍事化”和擁核企圖，完全正當、合理、合法。



印尼安塔拉通訊社記者：上周，印尼同美國達成互惠貿易協議。根據協議條款，印尼應採取與美方舉措具有同等效果的進口限制措施，例如關稅、配額、禁令、費用等。外交部對此有何評論？



毛寧：中方一貫主張各國開展互利共贏的經貿合作，有關合作不應針對第三方，也不應損害第三方利益。



路透社記者：美國政府高官稱，DeepSeek最新人工智能模型據稱使用了英偉達最先進人工智能芯片Blackwell進行訓練。此舉可能違反美對華芯片出口管制。美方認為，DeepSeek將去除可能體現其使用美國芯片的技術標識。上述消息是否準確？中國公司有不違反出口管制使用Blackwell芯片的途徑嗎？



毛寧：我不瞭解具體情況。關於美國輸華芯片問題，中方已經多次表明原則立場。

