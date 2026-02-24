外交部︰制止日本再軍事化和擁核企圖

2月24日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。 中評社香港2月24日電／2月24日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。



日本廣播協會記者：中國商務部今天宣布將20家日本實體列入出口管控名單，還將20家日本實體列入關注名單。外交部對上述措施有何評論？為什麼在這個時候出台這些措施？



毛寧：具體問題建議向中方主管部門瞭解。為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，目的是制止日本“再軍事化”和擁核企圖，完全正當、合理、合法。