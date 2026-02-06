快評：賴清德改口稱“大陸”　釋什麼訊息？

2013年賴清德訪港時為中評社題詞“看見未來，增進瞭解”。（資料圖片） 中評社快評／賴清德24日出席海基會舉辦的台商春節活動，多次以“中國大陸”稱呼對岸，希望兩岸能維持現狀。賴清德提及他2013年赴港、2014年訪問上海復旦大學經驗，希望兩岸經由交流對話，取得瞭解、理解、諒解、和解，並和平發展。



台灣多家媒體以“賴清德態度變了、態度軟化”等為題，報導、分析賴清德昨天的談話，認為賴以“中國大陸”稱呼對岸，是改口，釋出善意。



賴清德提及他2013年赴港，當時接受港媒採訪曾提出，希望台灣與中國大陸能經由交流取代圍堵、對話取代對抗。時任台南市長的賴清德，當時為中華航空開闢台南直飛香港航線而率團訪港，行銷台南。期間賴清德與中評社高層進行了近一小時的訪談，還為中評社題詞“看見未來、增進瞭解”。



兩岸都剛歡度春節，是適合說好話的時刻；台商春節活動是海基會例行舉辦的節目。賴清德選擇在這個時候、這個場合改口稱“大陸”，相信是有意釋出政治訊息。賴清德說他希望維持現狀，並引用蔡英文過去的話，說不會走對抗的回頭路。



賴清德態度是變了、軟化了，但這只是言語上的，表面上的。只要民進黨“台獨黨綱”還在、只要“賴十七條”還在，只要民進黨繼續拒絕承認“九二共識”，一切就都是空言、都沒有變。過去多年，民進黨當局也曾有所謂態度變了、軟化了的時候，最後都不過是“騙人話術”。



如真心願意增進人民福祉，希望交流合作，讓兩岸朝和平發展的方向走，賴清德清楚應該怎麼做。