星島：巴拿馬背信侵吞港口　充當霸權棋子

船只在巴拿馬運河上航行（新華社 資料圖片） 中評社香港2月25日電／巴拿馬政府接管了香港長江和記實業對兩個港口的經營權，還驅逐企業代表、禁止員工與公司溝通，甚至威脅刑事檢控不從命者。星島日報今日社論指出，任何具備正常判斷力的人都能看清，這絕非普通的商業糾紛，而是一場地緣政治博弈。長和作為一間業績卓著、信譽良好的跨國企業，在港口營運上從無過失，問題出在一個視國際道義如敝履的“狂人”而已。



社論說，表面看來，巴拿馬此舉是在行使國家主權，維護本國利益，但明眼人一看便知，這齣鬧劇的導演並非巴拿馬，而是華盛頓。去年初，特朗普便揚言要“收回”運河控制權；年底更拋出旨在將整個西半球視為勢力範圍的所謂“新門羅主義”。話音剛落，巴拿馬法院便作出了這項令華府滿意的裁決，時間上的巧合與背後的政治操弄，實在過於赤裸。更諷刺的是，巴方沒收香港企業合法投資的同時，卻迅速將港口營運權轉交兩間西方企業，徹底曝露了其配合美國“去中國化”戰略、充當霸權棋子的真實面目。



此次巴拿馬政府選擇在強權面前低頭，或許能換來一時苟安，但其長遠付出的，必是投資環境嚴重惡化、國家信用徹底崩塌的沉重代價。當國際資本目睹巴拿馬可以隨意撕毀合約，誰還敢安心投資？



長和作為香港乃至中國的標誌性企業，此次遭遇絕非孤例，而是深刻揭示了當前中資企業在海外面臨的系統性風險。特朗普為國際經貿秩序設置的障礙遠不止於關稅，直接侵害別國企業合法權益的行徑，也成為破壞全球商業規則與投資信心的重大隱患。它警示我們，在複雜的地緣政治博弈中，單純的商業邏輯往往被強權政治所扭曲。



社論認為，今天的中國擁有足夠實力，手中可打的牌很多，絕不會坐視本國企業遭受無理打壓。巴拿馬法院作出裁決以來，“苦主”長和已多次發表嚴正聲明，香港特區政府、中央港澳辦乃至外交部亦在第一時間表明嚴正立場。我方深刻認識到，面對美國霸權的步步進逼，委曲求全只會積非成是，助長囂張氣燄；惟有堅定捍衛原則底線，在必要時採取堅決有力的反制措施，才是維護國家尊嚴、保障企業權益、維護國際公平正義的唯一正確途徑。