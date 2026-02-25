大公報：粵港強強聯手　推進“兩業協同”

中評社香港2月25日電／大公報今天社評說，馬年春節後首個工作日，廣東省高質量發展大會如期召開，這是廣東連續第四年以“新春第一會”部署高質量發展，主題聚焦於“製造業與服務業協同發展”。今年是“十五五”開局之年，廣東是國家改革開放最前沿和高質量發展的示範地，此次會議不僅是對廣東構建現代化產業體系的關鍵部署，更為粵港強強合作、大灣區深度融合打開新空間，同時為香港高質量發展提供重要啟示。



社評說，四年來廣東的“新春第一會”，主題從“再造一個新廣東”到“產業科技互促雙強”，再到“建設現代化產業體系”，直至今年的“兩業協同”，一脈相承、層層遞進，展現一張藍圖繪到底的戰略定力和前瞻謀劃。此次大會聚焦製造業和服務業協同發展，有很強的現實針對性和戰略意義。



眾所周知，廣東以“世界工廠”聞名，是全國製造業第一大省，擁有全部31個製造業大類；同時也是服務業第一大省，2025年服務業增加值超8.4萬億元，連續41年居全國首位。但廣東居安思危，仍清醒意識到，目前發展還面臨產業大而不強、處於價值鏈中低端等問題，“兩業協同”正是其突破發展瓶頸、向全球價值鏈高端進軍的必然選擇。這一部署既為廣東產業優化升級錨定方向，更為大灣區產業融合發展提供借鏡。



社評說，與國際接軌的現代服務業，恰是香港的主要優勢。廣東提出“兩業協同”發展戰略，很多人第一反應可能是會與香港形成競爭，其實仔細分析，其給香港帶來的更多是機遇。廣東的服務業發展，聚焦生產性服務業專業化升級、生活性服務業品質化提升，而香港的傳統優勢在金融、法律、知識產權、跨境專業服務等領域，與廣東未來發展的需求高度契合，可以實現強強聯合、分工協作、優勢互補，共同推動大灣區產業鏈向全球高端延伸。



不過，從構建現代產業體系的角度說，香港亦有自身比較明顯的短板，比如高度依賴金融等專業服務，產業基礎相對薄弱，創科生態尚未形成，缺乏具備生態主導力的“頭雁”企業和資源整合能力的“平台”企業，產業協同發展的活力有待進一步釋放。因此，在深度參與大灣區建設，實現優勢互補的同時，香港也應借鑒內地先進經驗、彌補自身短板、推動自身產業優化升級。



從廣東的“兩業協同”戰略部署中，香港可以獲得諸多啟示：第一，鞏固提升專業服務優勢的同時，應堅定推動創新科技發展與再工業化，重點推動研發中試與成果轉化，打造具備香港特色的產業鏈和創新生態，夯實產業體系根基。第二，香港人多地少、發展空間有限，產業發展不可能面面俱到，而應該選準賽道、精耕主業，培育自己的專精特新“小巨人”、製造業“單項冠軍”和服務業“全球標桿”。第三，聚焦創科核心賽道，發揮香港在基礎研究、人才儲備和國際化等方面優勢，前瞻布局未來產業，從全球範圍吸引、培育、留住人才，打造大灣區高水平人才集聚高地。第四，香港雖然有享譽世界的營商環境，但仍存在“以老規矩管新質生產力”的問題，需要拆牆鬆綁，推動改革，以制度創新釋放發展潛力，持續鞏固提升國際競爭力。



社評說，當前，香港正主動對接國家“十五五”規劃，制定自己的“五年規劃”，這對香港來說還是第一次，更應廣泛借鑒包括廣東在內的先進地區謀劃高質量發展的經驗。今日恰逢香港年度預算案公布，相信特區政府能夠善用寶貴的財政資源，聚焦創科發展與新質生產力培育，提速提質北部都會區發展，為經濟社會高質量發展注入新動能，在服務國家發展大局中實現自身更好發展。