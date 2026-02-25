香港快運新春內地客增逾五成

香港快運初四接載逾3萬人次，創公司單日載客量新高。（大公報） 中評社香港2月25日電／新春航班報捷。國泰航空昨日表示，今年1月的載客量按年增11%，2月14日單日載客量首次突破10萬人次。同時香港快運公布，今年農曆新年期間錄得逾28萬人次載客量，按年升15%，其中內地旅客按年增逾五成，香港旅客增加逾三成；2月20日（年初四）為出行高峰，單日接載超過3萬人次，創香港快運單日載客量新高。



初四接載逾3萬人次創新高



大公報報導，國泰集團昨日表示，國泰航空和香港快運1月載客量超過330萬人次，較去年同期增加11%，主要受海外留學生客流和年末假期後返程旅客帶動，商務出行需求亦顯著回升，轉機客流顯著增長。期內國泰航空及香港快運的載客量，分別有262萬及71萬，按年上升11%及8%。集團指出，農曆新年假期休閒旅遊表現活躍，預計復活節假期出行需求殷切，航班訂座率會進一步攀升。貨運方面，1月載貨量有逾13萬噸，按年增加5%。



香港快運表示，今年農曆年期間，訪港旅客超過97000人次，按年升逾兩成，其中以內地及台灣旅客佔最多，其次為韓國旅客。香港快運內地航點去年倍增至6個，帶動今年內地訪港旅客顯著增長近兩成。而經香港中轉到其他城市的過境旅客亦較去年增近九成，顯示香港作為區域航空樞紐的角色持續強化。