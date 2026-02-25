春節黃金周177萬人訪港　按年升14%

中評社香港2月25日電／一連九日的內地春節黃金周至前日（23日）結束，本港舉辦的一系列節慶活動及各區旅遊景點，吸引大批旅客到訪。入境處數據顯示，黃金周期間共約177萬人次旅客訪港，按年升14%，當中包括約150萬人次的內地旅客訪港；黃金周期間共約2400個內地入境旅行團訪港，旅行團數目較去年按年升約9%。



大公報報導，旅遊業界表示，訪港旅客數字相當理想，顯示城市的友善及包容度逐步上升，建議在旅客接待方面繼續優化，包括以更多新玩法提升旅客體驗，並做好旅客反饋、投訴途徑的宣傳等。



今年的內地春節黃金周為2月15日至23日，即年廿九至大年初七。特區政府昨日總結表示，本港接待旅客的各項安排暢順，根據入境事務處數字，黃金周期間訪港旅客共有約177萬人次，較去年同期上升14%，包括內地旅客約150萬人次，非內地旅客約27萬人次，二者均較去年上升14%。



2400內地旅行團訪港 升9%



數據顯示，內地新春黃金周九日間，內地旅客日均入境人次約17萬，入境最高峰為2月18日年初二，共約21萬內地旅客人次訪港。其間最多內地客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。



在內地入境旅行團方面，黃金周期間共約2400個內地入境旅行團訪港，共接近8.4萬人次，過夜行程佔約74%，旅行團數目較去年八日的春節黃金周上升約9%。旅行團的秩序整體良好。黃金周期間酒店入住率亦普遍達到90%。



新春期間，本港各項大型活動及景點均大受歡迎，包括年初一晚舉行的國泰新春國際匯演之夜吸引大批市民及旅客參與，年初二晚的維港煙花匯演共吸引逾36萬市民及旅客駐足觀賞，年初三賽馬日亦吸引逾2萬名旅客前往馬場，感受香港賽馬旅遊的獨特氣氛。



政務司司長陳國基表示，今年春節黃金周期間，香港各區洋溢著濃厚的節日氣氛，市民和旅客紛紛參與新春國際匯演、煙花匯演、新年賽馬日、賀歲盃等多姿多彩的節慶活動，廣受市民和旅客歡迎，不單讓全城喜氣洋洋，更有效帶動人流，刺激消費，為零售、餐飲、旅遊等不同行業帶來機遇，展現香港活力洋溢、歡迎四方來客的都會風采。



城市友善包容度逐步上升



香港旅遊促進會總幹事崔定邦向大公報記者表示，九日期間的訪港旅客逾170萬人次，數字相當理想，這一成績離不開政府各項活動的舉辦和宣傳，更歸功於全體香港市民，“旅客在港接觸最多的，其實並非專業旅遊從業人員，而是餐廳服務員、的士司機和所有普通市民，今年的旅客訪港成績也體現香港對旅客的友善、包容度逐步提升。”



崔定邦提到，新春期間，維港、尖沙咀、黃大仙等傳統景點仍是旅客必去之處，坐開篷觀光巴士遊覽等新玩法亦備受歡迎，多條路線的旅客排隊長達半小時至一小時，但仍願意等候，足見其受歡迎程度。他認為，本港旅遊業發展不宜再只追求數字，更需持續提升旅客體驗、打造新玩法，並建議推動旅客從傳統旅遊區分散至沙頭角、赤柱等更多區域，通過口碑、口耳相傳，吸引更多旅客到訪。



九龍中立法會議員楊永傑表示，農曆新年期間訪港旅客數量較往年大幅增加，香港市面氣氛熱鬧，整體呈現旺丁旺財的良好態勢。他認為香港在旅客接待、特色體驗方面仍有優化空間，例如針對的士等服務行業，仍需完善旅客投訴與反饋機制，避免旅客在港遇問題時、受委屈時無路申訴。