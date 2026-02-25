渣打去年多賺18%　擬斥15億美元回購

渣打昨日公布去年業績。羅睿思（中）及洪丕正（右二）等會見傳媒。(大公報) 中評社香港2月25日電／渣打集團（02888）在2025年的業績表現理想，其RoTE（有形股東權益回報）按基本基準計算達到14.7%，較原定計劃提早一年達成目標之餘，按年更大幅上升300個基點。董事會宣派全年股息每股61美仙，按年大幅增長65%，並推出新一輪總值15億（美元，下同。除非特別註明）的股份回購計劃。



大公報報導，受利好消息帶動，渣打股價昨日在香港收報197.9港元，逆市升逾3%，最高曾見201.8港元。截至昨晚9時左右，其倫敦股價早段報17.7英鎊（折算約186.5港元），微跌約2.8%。



信貸減值大縮37%



業績方面，渣打去年錄得稅前盈利79億元，按年增加18%，符合市場預期。經營收入按年增加6%至209億元，增幅高於經營支出（按年增加4%至123億元）的增速。其信貸質素保持穩健，信貸減值及其他減值合共約7.2億元，減少37%。



渣打國際業務總裁洪丕正表示，集團在2025年業務表現強勁，反映現行策略正確。由於早前訂下的三年計劃（2024至2026年）已提早一年完成，渣打管理層將於今年5月在香港舉辦活動，向投資者詳述新目標。



展望2026年，雖然年初至今只過了不足兩個月，洪丕正形容集團“開局良好”，旗下兩大業務的增長動力持續，預期RoTE可持續提升，對全年增長有信心。



根據渣打對2026年業務提供的其中一項指引，預期按固定匯率基準計算的淨利息收入（NII）將大致按年持平。洪丕正表示，集團沒有預測淨息差（NIM）走勢，不過預料全球利率在今年偏向下跌，對NIM構成負面影響。另方面，隨著貸款和存款有增長，相信可抵銷部分影響。集團也設有結構性對沖計劃，有助減輕利率波動的影響。



渣打去年第四季淨息差為2.09%，雖然按年收窄12個基點，不過相對第三季則擴闊15個基點。全年計淨息差2.03%，按年溫和收窄3個基點。資產負債表方面，以基本基準計算，渣打截至去年的客戶貸款按年增加5%，客戶存款則增加12%。