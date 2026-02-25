商報時評：冀預算案力促經濟實惠民生

中評社香港2月25日電／香港商報今天時評說，新一份財政預算案今日（2月25日）發表。財政司司長陳茂波事前透露，新財案以紫色為封面，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。受累疫情，公共財政持續赤字，今年終於有望扭虧為盈，既折射了香港經濟穩步向好，亦意味著公帑運用空間增加；唯有先創造財富，方有條件分配財富，預算案一方面要力促經濟更高質量地發展，另方面要用好資源更精準地切實惠及民生，各界均對這份擺脫財赤後的新財案充滿期盼。



時評說，力促經濟方面，必須適應好新時代變局。地緣變局依然是來年以至中長期內主題，由產供鏈重整潮到資產重置潮等均仍方興未艾，不論“去美國化”抑或“拋售美國”續為市場大勢所向，即使美國關稅政策因法院裁決而出現變數，“美國優先”以致“保護主義”的浪潮還是沒有逆轉。有鑒於此，香港必須加快融入國家發展大局，以國家的確定性應對不確定的世界，特別是對接好“十五五”規劃及大灣區建設。同時，亦要加強與新興亞洲的經貿合作，如東盟、中東等，東升西降亦為新時代的未來趨勢，近年香港跟東南亞之間貿易總額便明顯飆升。行政長官李家超昨表示，香港會馬力全開，善用優惠政策，吸引更多高增值產業和高潛力企業落戶香港，相信新財案會有顯著著墨。作為國家與國際間的“超級聯繫人”和“超級增值人”，香港要進一步做好“走出去”和“引進來”角色，既要強化“出海專班”之類措施，協助內企更好進軍國際，亦要增大“搶企業”的力度與廣度，由創新科技和生命科學到內地的餐廳零售企業，凡是有增長空間的地區或行業均要想方設法爭取過來，包括“一條龍式”先吸引外企來港設總部分部，然後再透過開通上市“專線”便利在港掛牌。新興科企及至新興品牌的崛起，絕對是新時代另一不可忽視重點。



實惠民生方面，即使赤字壓力大幅紓緩，但依然要審慎地量入為出，所以目標受眾必須更加精準，包括政策制訂須更具前瞻性。畢竟，老齡化為未來財政帶來龐大挑戰，近年公共開支並累積了大量增幅，查上一份預算案的公共開支便相當於GDP約26%，明顯高於過去平均的兩成水平。何況，為了配合未來經濟民生發展關鍵引擎的北部都會區，政府還須發債融資以支持工程發展，相關投入日後縱會帶來回報，但過程中仍難免會影響庫房。控制開支比率無止境攀升，無疑是編制預算案的重大挑戰，如陳茂波言當中要排出優次甚至作出艱難取捨；否則的話，為了應對開支增長，收入也須增加方成，包括像其他地方般大幅加稅，這固然不是市民樂見願見，亦肯定會損害經濟發展。怎樣用好資源去精準地實惠民生，應使則使、應慳則慳，有針對性地切實扶助有需要人士，並推動社會的全面健康發展，新財案須平衡有道。



時評說，香港正走向由治及興良好局面，經濟不單維持健康增長，公共財政並已恢復健康，尤其對比許多經濟體仍受財赤困擾，新財案無疑相對地較有條件和空間施展拳腳，積極作為。促經濟、惠民生、穩財政，怎樣兼顧好三者的關係、並爭取三者同時實現，新財案令人期待，也相信會帶來好消息。