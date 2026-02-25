利嘉閣廖偉強：今年住宅價料升一成半

來源:香港商報 中評社香港2月25日電／香港商報網報導，利嘉閣地產總裁廖偉強預期，馬年住宅樓市繼續以上升為主軸，不但交投量更勝去年，全年樓價升幅亦可以比原先估計得更進取，料達15%。他又稱，公司將積極擴充，今年內計劃增設至少20間分行，員工數目將增加400人至500人。



廖偉強談到，去年息口回落以及股市和貴金屬等表現理想，帶動不少市民獲利後投入樓市，帶動全年樓價上漲逾7.8%。他認為，今年樓市繼續受惠於低息環境及經濟復甦的勢頭，內地客源不絕，令交投暢旺，樓市迎來理想的開局，相信3月樓市會出現“小陽春”。此外，今年更多家族辦公室落戶香港，豪宅物業將成為資產配置的熱門選項。



他又預期，更多內地用家及公司今年會在港租賃或購買寫字樓，對工商舖市場有刺激作用，助力市場見底回穩。



談到公司業務，廖偉強指出，利嘉閣去年營業額逾16億元；盈利逾1.5億元。他續稱，今年是公司45周年紀念，為慶祝這個里程碑，公司將打造大型品牌盛事，包括嶄新形式的45周年大型推廣活動。他又指出，今年首兩月公司已新開5間分行。



廖偉強又表示，為搶佔更大市場份額並提升前線及後勤效率，公司將加大資訊科技以及人工智能（AI）投入，預計投放金額逾千萬元，包括推出“AI小紅書小助手”協助前線快速製作宣傳帖文，以進一步吸納內地客源。