富權：台灣“立法院”搬遷新址選擇多面觀

中評社香港2月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：台灣地區“立法院”搬遷新址選擇多面觀。以下為文章內容。



在台灣地區第十一屆“立法院”第五會期昨日開議前夕，已經沉寂了一段時間的“立法院”遷址議題再次冒起。媒體報導，“立法院長”韓國瑜認為，現行“立法院”院區空間狹小，使用不便，且部分設施涉及違建問題，長期並非理想辦公與議政環境，故拋出兩種方案，前者為徵收圓山飯店，將其整體規劃為新的“立法院”院區，作為主要開會與辦公空間，現有院區則轉型為圖書館或議政博物館，形成雙院區模式。由於圓山飯店本就是“國有財產”，在行政作業上相對簡便，且大約兩年就能完成搬遷。其次則是在空總舊址興建全新“立法院”大樓，但從設計朝施工到驗收，新建方案恐耗時十八年、經費高達一千億元。



“立法院”現址位於台北市中山南路一號，前身為日治時期的“台北州立台北第二高等女學校”。“國民政府”遷台後，該址一度由台灣省政府農林廳借用；一九五八年台灣省政府疏遷至南投中興新村後，“立法院”遷入並沿用至今。由於建築物已被台北市政府公告為直轄市定古蹟，維修整建受限，加上土地原屬台北市政府，“立法院”每年需向台北市政府繳交五千萬元租金，直到前“院長”游錫堃任內，雙方改採“互相撥用、無償使用”，以“立法院”用地換取南港瓶蓋工廠等土地，才解決租金問題；但仍因“立法院”現有空間已難以滿足議事、行政及維安需求，歷經多次增建與改建後，管線重疊、動線混亂，公共安全亦引發疑慮，不僅影響議事效率，也衍生結構安全與觀感問題，每年仍須投入龐大修繕經費，遷建或改建的討論因此延續三十餘年。



一九九四年，台灣當局總預算首度編列一百億元，作為“立法院”興建新址經費。但當時國民黨內部陷入路線之爭，遷建案最終告吹。一九九八年“精省”後，“立委”增至二百二十五席，空間不足問題浮上檯面，“行政院”再編列二百四十一點四億元特別預算，分三年推動，但規劃內容包括寬敞院長室、“立委”休憩會館與游泳池等設施，遭質疑太過豪奢，最後預算未執行。



自前“院長”王金平時期起，“立法院”遷建便屢次被提出討論，後續民進黨籍“院長”蘇嘉全與游錫堃亦皆表態支持，卻始終未能定案，主因在於所需經費龐大，“立法院”也顧慮社會觀感，遲遲不敢拍板。其中在蘇嘉全任內，曾力推“立法院”遷往台中，並指示成立籌備委員會評估可行性，但即便僅是整體搬遷，經費規模仍高達約三百億元，財源問題始終無解，相關構想未能推進。其後，游錫堃於二零二零年上任後，改以制度化方式處理遷建議題，邀集跨領域專家全面盤點全台潛在基地，經多輪評估後，最終選定中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區及高鐵彰化車站特定區等六處作為優先選址。不過，隨著游錫堃於二零二四年連任“院長”失利，整體規劃也再度停擺，遷建藍圖再次畫下休止符。



值得注意的是，時任台南市長的賴清德，曾經主張“行政院”、“立法院”遷往中部，“總統府”遷台南，以緩解台北過度集中問題。現在他已經“貴”為台灣地區領導人，有權踐行這項主張，但因為“立法院”是自治機關，賴清德無權染指，只能是動“總統府”、“行政院”的腦筋，不過可能會引發“挪火為自己煮食”質疑，而且也將會為政治版圖“藍大於綠”的台中市“錦上添花”，因而賴清德在走馬上任後，反而絕口不再提此項主張。



而傳聞中的韓國瑜兩項規劃之一的空軍總部舊址，位於台北市建國南路一段及仁愛路三段，基地面積約七點一五公頃，屬軍事機關用地，土地權屬為公有。距捷運忠孝復興站約三百五十公尺，交通便利，目前由“經濟部”、“文化部”接管，作為文化創意與社會創新場域使用。從各種需要看，這是最佳的“立法院”新址地點，但需全新興建，所需時間及經費較多。而所謂“一千億元”之說，更是遠高於此前規劃的上百億元。



至於圓山飯店方案，有利的是幾乎只需稍作修葺便可使用，尤其是現酒店客房可以改為“立委”辦公室及中南部“立委”的過夜休息公寓。但爭議點是在於圓山飯店的土地產權複雜，因屬“交通部”觀光署資產，並具歷史地標意義，徵收與再利用面臨較高社會爭議。

