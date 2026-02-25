春節假期深圳口岸出入境人員719.8萬人次

中評社香港2月25日電／今年春節假期，深圳各口岸人氣火熱，出入境客流量持續攀升。據統計，春節假期期間，深圳出入境邊防檢查總站累計查驗出入境人員719.8萬人次，日均80萬人次，較去年春節增長10.2%。其中內地居民289萬人次、港澳居民410.8萬人次、外國人15.5萬人次，較去年春節分別增長15.5%、6.1%、26.8%。



新華社報道，2026年春節假期，深港兩地分別舉辦“來深過大年”主題活動、迎春花市以及新春花車巡游、維港煙花匯演等系列節慶活動，內地居民“留深過年、出境過節”，港澳居民“北上消費、返鄉團圓”，外國人入境來華體驗中國年等多重需求集中釋放，深圳口岸“消費流、探親流、文旅流”匯聚叠加，粵港澳大灣區高水平開放活力充分彰顯。



“太多好玩好吃的，很開心。”香港旅客鄧先生日前從羅湖口岸快捷通道通關後說，“我和老婆過年來深圳玩，想去華強北看看電子產品。”



隨著中國免簽“朋友圈”不斷擴容，外國人“游中國”“過中國年”熱度顯著上升。據統計，春節假期深圳邊檢總站共查驗出入境外國人15.5萬人次，較去年春節增長26.8%，其中免簽入境外國人4.1萬人次，較去年春節增長44.8%，占入境外國人總量53.6%。



“我們最近了解到免簽入境旅游政策，朋友們都很期待探索中國。”21日從福田口岸入境的英國旅客波利特·格雷戈裡說。從廣深港高鐵西九龍站口岸入境的巴西旅客塞薩爾·何塞·裡斯本說：“我喜歡餃子，還特別喜歡北京烤鴨。我要逛廟會，看舞龍舞獅，體驗中國傳統文化。”



“今年春節的單日客流峰值在大年初三，達到96.4萬人次，創歷年春節單日新高。”深圳邊檢總站邊防檢查處副處長周茵介紹，當天廣深港高鐵西九龍站口岸出入境人數達14.6萬人次，同步刷新了該口岸單日客流歷史記錄。