德國企業“搶名額”隨行訪華　說明了什麼

中評社香港2月25日電／德國總理默茨於2月25日至26日對中國進行正式訪問，這是他就任以來首次訪華。據德國《商報》報導，工商界人士對此行參與意願高漲，申請人數遠超名額，最終隨行名單囊括了來自汽車、化工、生物制藥、機械製造、循環經濟等德優勢領域的約30家頭部企業高管。在世界經濟前景面臨更多不確定性的當下，這份堪稱“高規格”的隨行名單直觀展示了德國工商界對中國市場的濃厚興趣和信心。



信心，首先基於市場選擇的務實邏輯。經貿合作是中德關係的壓艙石。近年來，中德貿易額保持在2000億美元以上，雙向投資存量超過650億美元，均佔中國與歐盟總體規模的近1/4。對華貿易支撐起100萬德國就業崗位，中國市場吸引了5000多家德企在華投資興業。無論是汽車製造、機械設備，還是化工醫藥和消費品，中國市場不僅是重要的銷售目的地，更是穩定可靠的增長空間。中國市場的規模與穩定性，為德企提供了難以替代的支撐，也讓它們在全球布局中保持底氣。在第八屆中國國際進口博覽會上，超過130家德國企業參展，數量位列歐盟國家之首，用實際行動為中國投下了“信任票”。德國著名管理學家、“隱形冠軍之父”赫爾曼·西蒙說，在複雜國際環境下，保持對關鍵市場的深度參與，是增強競爭力的重要方式，“申請隨行人數遠超名額，折射的正是這種務實考量。”



新華社報導，進一步看，中德產業合作的深度交融，為德企提供了持續的增長動能。中德之間的經濟聯繫早已超越簡單的貿易往來，更多體現為技術、標準與創新體系的互學互鑒，共同勾勒出一幅互利共贏的產業合作圖景。近年來，德企持續加碼在華研發與創新布局。從智能駕駛、電動化轉型到數字化升級，一批研發與創新平台相繼落地，中國正從單純的銷售市場成長為技術迭代與成果轉化的重要樞紐，助力德企提升全球競爭力。與此同時，越來越多中國企業選擇赴德投資，從新能源電池、光伏發電，到跨境物流、工業機器人應用，中資企業帶來的技術與流程優化，也在助力德國製造業轉型升級。正如德國博世集團董事會主席斯特凡·哈通評價的，“中國是我們看到的最有活力的創新市場之一，已經成為我們在輔助駕駛、軟件等新領域的重要創新基地”。



此外，中國堅持擴大開放的政策導向，也為包括德國在內的跨國企業提供了寶貴的穩定預期。在保護主義抬頭的背景下，制度環境的確定性越發成為跨國企業考量的重要因素。近年來，中國持續推進高水平對外開放，不斷優化完善營商環境，為外資企業提供更加透明、可預期的發展環境。對一些長期布局全球市場的德企而言，清晰的發展方向與穩定的政策導向，本身就是信心來源。調查顯示，93%的在華德企願意繼續深耕中國市場，一個重要原因，就是中國持續釋放的創新活力、內需潛力以及政策穩定性，為其全球布局提供了堅實支撐。



誠然，經貿交往難免存在分歧，但平等互惠、合作共贏是中德關係最鮮明的特色。約30家頭部企業高管與德國總理同行，商業決策與政策溝通同頻共振，這傳遞出發展對華務實合作的積極信號。德國媒體普遍認為，默茨此行將為中德乃至中歐關係注入新動能。正如默茨在訪華前夕所強調的，“我們有戰略利益去尋找世界上與我們想法一致、行事方式相同的合作夥伴，最重要的是他們願意與我們共同塑造未來”。對德國工商界而言，用實際行動“選擇中國”，正是邁向這一未來的生動注腳。